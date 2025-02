Fedez spiega il significato delle lenti a contatto nere a Sanremo

Significato di Battito:

Battito di Fedez, come il rapper stesso ha spiegato in un’intervista per la Rai, significa: “La vedo come una dicotomia, è una canzone d’amore dedicata a una donna, ma quella donna è impersonificata nella depressione. Quindi parla di depressione ma è costruita come se se fosse una canzone d’amore… Dovremmo affrontare i problemi di salute mentale come si fa con qualsiasi altra malattia“.

Ha anche aggiunto su Instagram: