Oroscopo pesci: settimana dal 12 al 18 ottobre 2020

PESCI

Non è la settimana migliore del mese, amica dei pesci. Difficoltà a livello sentimentale ed economico non ti fanno stare tranquilla, ma vedrai che le cose miglioreranno già a partire dalla metà della settimana.

Amore: hai delle preoccupazioni leggere che non riescono a farti stare tranquilla. Nonostante questo, cerca di goderti al meglio le giornate del weekend e fai buon vino a cattivo gioco, amica dei pesci.

Scuola: non è sicuramente un buon momento per prendere decisioni; aspetta giovedì, quando le cose si faranno più chiare da sole. Non aspettare però che siano gli altri ad indicarti la cosa giusta da fare, amica dei pesci.

Amicizia: anche se in passato non ci sono state le giuste condizioni, ciò no vuol dire che le cose non potranno migliorare in futuro, soprattutto se da parte tua c’è la volontà perché queste accadano, amica dei pesci.

Frase della settimana:

Io che non so nuotare

Ho imparato da poco

Io che non so ballare

Faccio ballare loro

E non mi chiedere a cosa penso

Perché sono mesi che non penso

Vorrei andare in un posto diverso

Ultimamente me ne frega un terzo

Sai quanto me ne importa di una casa in centro?

Dei mille discorsi in giro su di me?

A pensare male a volte si fa centro pesci

E a pensare agli altri ho trascurato me

Poi è arrivata l’estate

Ho imparato a nuotare, sto imparando a ballare

‘Sto posto è stupendo, non ci sto credendo

Frase della canzone Moscow Mule del duo (ormai diviso) Benji e Fede: Federico Rossi , fidanzato di Paola Di Benedetto, è nato il 22 febbraio 1994!

E TU COSA PENSI DEL TUO OROSCOPO DI QUESTA SETTIMANA, AMICA DEI PESCI?