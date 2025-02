Battito di Fedez: testo e significato della canzone

Tv Sorrisi e Canzoni ha rilasciato il testo di Battito, il pezzo che Fedez canta a Sanremo 2025. Fedez tornerà a calcare il palco dell’ Artiston partecipando per la seconda volta fra i Big del Festival. Durante la serata di Sarà Sanremo, l’artista ha annunciato il titolo del brano in gara.

Il ritorno di Fedez a Sanremo è attesissimo, anche alla luce del suo percorso artistico e dell’impatto avuto nella sua precedente partecipazione, ma anche per gli ultimi risvolti riguardo la sua vita privata.

Nel suo esordio al Festival nel 2021, il rapper ha calcato il palco insieme a Francesca Michielin, presentando il brano Chiamami per nome. La canzone si è classificata al secondo posto nella competizione, conquistando pubblico e critica, raggiungendo la vetta della classifica italiana dei singoli e ottenendo ben tre dischi di platino.

Testo Battito Fedez

Ti porterei in terapia

Solo per farti capire, il male che fai

Spero che sia un’amnesia

Spengo la luce e mi vieni a trovare

Fluoxetina, poca saliva

Quando mi trovo a parlare di te

Sei la carne è viva

La mente è schiva

Vaga nel buio più buio che c’è

Sento un pugno nello stomaco

Le paranoie hanno bisogno di troppe attenzioni

Forse mento

Quando ti dico

Sto meglio

Stringimi avvolgimi

Poi lasciami respirare

Seratonina cercasi

Illudimi

Dentro i miei occhi

Guerra dei mondi

Tu mi conosci

Meglio di me

Vorrei guarire

Ma non credo

Vedo nero pure il cielo

Vetri rotti schegge negli occhi

Prenditi i sogni

Pure i miei soldi

Basta che resti lontana da me

Vedo il bicchiere

Mezzo pieno

Con due gocce di veleno

Respiri corti

E aumenta pure il battito

Battito, battito, battito, accelerato affronto una guerra da disarmato

Ho alzato barriere di filo spinato

Ma le ho sempre messe nel lato sbagliato

Mi sento annullato

Dottore che cosa mi ha dato

Socialmente accettato

Anestetizzato

Da un metodo legalizzato

Calmati

Sto contando i battiti

Siamo così fragili

Ci feriamo anche sfiorandoci

Ti ho odiata te lo giuro

Facciamo un po’ ciascuno

Basta un po’ di zucchero e va giù pure il cianuro

Sento un pugno nello stomaco (nello stomaco)

Le paranoie hanno bisogno di troppe attenzioni

Forse mento

Quando ti dico

Sto meglio

Dentro i miei occhi

Guerra dei mondi

Tu mi conosci

Meglio di me

Vorrei guarire

Ma non credo

Vedo nero pure il cielo

Vetri rotti schegge negli occhi

Prenditi i sogni

Pure i miei soldi

Basta che resti lontana da me

Vedo il bicchiere

Mezzo pieno

Con due gocce di veleno

Respiri corti

E aumenta pure il battito

Sembra di galleggiare

Sopra ad un mare statico, statico

Stringimi avvolgimi

Poi lasciami respirare

Seratonina cercasi

Dentro i miei occhi

Guerra dei mondi

Tu mi conosci

Meglio di me

Vorrei guarire

Ma non credo

Vedo nero pure il cielo

Vetri rotti schegge negli occhi

Prenditi i sogni

Pure i miei soldi

Basta che resti lontana da me

Vedo il bicchiere

Mezzo pieno

Con due gocce di veleno

Respiri corti

E aumenta pure il battito

Significato

Battito di Fedez, come il rapper stesso ha spiegato in un’intervista per la Rai, significa: “La vedo come una dicotomia, è una canzone d’amore dedicata a una donna, ma quella donna è impersonificata nella depressione. Quindi parla di depressione ma è costruita come se se fosse una canzone d’amore… Dovremmo affrontare i problemi di salute mentale come si fa con qualsiasi altra malattia“.