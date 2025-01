Fedez e le rivelazioni shock di Fabrizio Corona sull’amante segreta

Quando Fedez è apparso a Sarà Sanremo, molti sono rimasti colpiti dal suo fare disorientato. Sebbene fonti vicine al rapper abbiano cercato di minimizzare, Fabrizio Corona, nel suo programma Youtube Falsissimo, ha svelato un dramma personale che riguarda Fedez e un’amante segreta. Il culmine è stato raggiunto proprio la sera del 18 dicembre, 2024 poco prima che Fedez andasse in diretta su Rai Uno, ed è successo sfiorando una tragedia, cosa che fortunatamente non si è verificata.

“Lasciato dalla ragazza che ama. Vi racconto di quello che è il giorno più brutto della vita di Fedez. Siamo al 18 dicembre, che è una data importante, perché Fedez è stato scelto come protagonista per il prossimo Sanremo. Due giorni prima, riceve un messaggio dal suo vero amore che gli dice che è finita per sempre […]. Quel giorno ho iniziato a diventare amico di questa ragazza e ho cercato di fare da mediatore. Le ho detto: ‘Per favore, non gli scrivere oggi. Federico non sta bene’. Ma lei voleva chiudere la storia.[…].Federico riceve la telefonata. Trenta minuti di telefonata. Silenzio. Mi chiama disperato, dicendo che è in bagno nella sua camera d’hotel a Sanremo. La mamma è sul palco ad aspettarlo. La voce di Federico diminuisce piano piano…” ha raccontato Corona nell’episodio di Falsissimo.

Fedez e la presunta amante

L’ex re dei paparazzi ha approfondito l’argomento, pieno di ombre, e ha svelato la presunta identità di questa misteriosa ragazza, una giovane imprenditrice del settore moda, di nome Angelica di cui il rapper sarebbe innamorato da tempo. Fedez gli avrebbe confidato che durante il matrimonio con la Ferragni ha amato sia Chiara sia quest’altra giovane donna.

Corona ha proseguito: “Se voleva popolarità, poteva distruggere Fedez. Poco prima di sposarsi, era in bagno con il cellulare in mano e parlava con Angelica. Le diceva ‘Io amo te’, e lei rispondeva ‘Anche io amo te’. Fedez mi ha detto che le amava entrambe”[…]. Dopo il caos con Chiara e Rosa Chemical a Sanremo, Federico e Angelica si rivedono, si scrivono, si sentono e passano una giornata intera insieme. Questa giornata d’amore gli aveva ridato la vita, ma poco dopo scoppia il putiferio. Esce la notizia della separazione, le aziende di Chiara vanno in crisi e Federico tenta di aiutarla, ma lei lo mette da parte e non lo ascolta […] è il Natale peggiore della loro vita. Alla fine Federico, si distacca e si riappropria della sua vita”.

La fine della storia segreta

L’ex fotografo delle celebrità ha continuato con lo scioccante racconto svelando come, da settembre 2024, Fedez sia ritornato pian piano ad “essere quello che è sempre stato”. Al tempo stesso si è ritrovato, a distanza di otto anni, in un mondo che nel frattempo era cambiato e doveva “riappropriarsi dello status del cantante“. Fabrizio Corona ha continuato aggiungendo che Angelica è riapparsa nella sua vita e hanno passato un mese insieme, ma dopo un po’ il compagno della ragazza ha scoperto la verità mandando lei in crisi, così ha lasciato Federico.

A novembre, Fedez e Angelica si sono riscontrati a New York in una discoteca dove c’è stato un rifiuto molto duro da parte di lei. Il rapper, sconfortato e non perfettamente lucido, allora ha baciato un’altra giovane. Quando però lui e Angelica si sono nuovamente incontrati, a Casa Cipriani, hanno passano la notte insieme. Una volta tornati in Italia, tuttavia, lei ha deciso di scomparire ghostandolo.

All’ inizio del 2025, Angelica sembrava essere tornata con l’ex fidanzato e Fedez lo ha scoperto, reagendo male. Così, ha scritto all’altro uomo facendo scaturire il caos. Fabrizio Corona ha cercato di far riappacificare Fedez e la sua ex amante per fargli fare pace, organizzando una telefonata con entrambi. Non ci resta che attendere che cosa dichiareranno i diretti interessati su queste sconcertanti dichiarazioni.