Muschio Selvaggio: il Tribunale di Milano ha dato ragione a Luis Sal

Nonostante il podcast su Youtube Muschio Selvaggio sia attualmente condotto da Fedez e da Mr.Marra, rimane una proprietà di Luis Sal.

Venerdì 23 febbraio è stato accolto il ricorso dello youtuber, per sequestro giudiziario delle quote della società Doom, gestita dalla mamma del rapper.

La nota stampa di Luis Sal

“Il Tribunale di Milano decide su Muschio Selvaggio: è di Luis Sal. La giudice ha difatti integralmente accolto il ricorso per sequestro giudiziario delle quote di Doom s.r.l. (società gestita da Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez) dalla Muschio Selvaggio s.r.l., promosso per conto della Luisolve s.r.l, società di Luis Sal (cofondatore del podcast Muschio Selvaggio, oltre che coautore e co-conduttore).

Il provvedimento ha decretato che la società di Luis Sal ha il diritto di rilevare le quote della società di Fedez, esautorando così quest’ultimo nella gestione del podcast”, si può leggere in una nota dell’ufficio stampa di Luis, in cui afferma di aver vinto il ricorso.

Il futuro di Muschio Selvaggio

Ecco quanto spiegato dal canale Tgcom24 riguardo la sentenza e il possibile scenario che ne deriva:

“Il provvedimento del tribunale rappresenta una delle poche pronunce edite in Italia sul funzionamento della clausola statutaria della “roulette russa”, contenuta nello statuto sociale della Muschio Selvaggio s.r.l., società che edita il podcast… in caso di stallo della società (in particolare nelle società al 50/50), uno dei due soci ha facoltà di fare un’offerta per comprare le quote dell’altro socio. Qualora però quest’ultimo rifiuti è il primo a dover vendere le quote. Il meccanismo è volutamente creato per impedire trattative inique.

A fine 2023 la società di Fedez azionò la clausola offrendosi per acquistare le quote in capo alla società di Luis e tentare così di escluderlo dal podcast. La decisione, inaspettata, di Luis di rifiutare lo ha messo ufficialmente nella posizione di acquirente delle quote di Fedez. Messo davanti al fatto compiuto, Fedez rifiutò però di sottostare alle regole statutarie (cui pure si era obbligato con la costituzione della società), contestando il funzionamento della clausola e rifiutandosi di vendere. Luis fu così costretto a ricorrere al tribunale che gli diede ragione”.

Arriva la replica di Fedez

Se Luis tornerà al timone di Muschio Selvaggio è presto per dirlo, ma tutto sembra portare in quella direzione.

Non appena la notizia ha iniziato a diffondersi, però, Fedez ha replicato pubblicando una storia su IG e sottolineando come la causa vera e propria non sia ancora iniziata. Il giudice, per ora, avrebbe solo stabilito che le quote di sua proprietà dovranno essere gestite da un custode.

“Non sono stato esautorato da nulla e le puntate continueranno ad andare in onda” ha precisato.

