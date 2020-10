Oroscopo sagittario: settimana dal 12 al 18 ottobre 2020

OROSCOPO

Cara amica del sagittario, le cose non si mettono bene per il tuo cuore in tumulto ed è arrivato il momento giusto per prendere delle decisioni sul da farsi. Per quanto dolorose, esse saranno utili per la tua salute mentale e fisica nei prossimi giorni.

Amore: hai paura di perdere la persona che ami ma, nell’affanno di compiacerla, stai perdendo di vista te stessa, amica del sagittario. Non avere paura di aprire il tuo cuore e, nel caso in cui dovessi ricevere un futuro, saprai che quella non era la persona giusta per te.

Amicizia: menomale che ci sono le amiche! Sfrutta i momenti con loro e vedrai che tutte le ansie del momento scompariranno, cara amica del sagittario!

Frase della settimana:

Yeah, it’s been a long night, and the mirror’s telling me to go home

But it’s been a long time since I felt this good on my own, uh

Lotta years went by with my hands tied up in your ropes

Forever and ever, no more

The midnight sky’s the road I’m takin’

Head high up in the clouds, oh-oh

sagittario

I was born to run, I don’t belong to anyone, oh-no

I don’t need to be loved by you (by you)

Fire in my lungs, can’t bite the devil on my tongue, oh-no

I don’t need to be loved by you

See my lips on her mouth, everybody’s talkin’ now, baby

Ooh, you know it’s true (yeah, yeah)

That I was born to run, I don’t belong to anyone, oh-no

I don’t need to be loved by you (loved by you)

Frase di Miley Cyrus, nata il 23 novembre 1992 e anche lei del segno del sagittario!