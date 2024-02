Chiara e Ferragni e Fedez si sarebbero lasciati, l’indiscrezione

Chiara Ferragni e Fedez si sarebbero lasciati e il rapper sarebbe andato via di casa domenica scorsa.

L’indiscrezione viene del sito di gossip Dagospia e la notizia della rottura trova conferma anche nelle pagine de Il Corriere, il quale scrive:

“Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato. Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo. Poi la fuga a Miami del rapper con la sua assistente, e infine l’uscita di casa”.

Alcuni dei post più recenti di Chiara Ferragni, in particolare, sono stati analizzati dalla testata che ha aggiunto:

“L’imprenditrice ha condiviso l’immagine di un libro con una dedica: ‘Nella vita, vincere e perdere accadranno entrambi. Ciò che non è mai accettabile è smettere’. E poi una seconda, in cui si legge ‘The power isn’t out there, it’s in you’, che tradotto significa: Il potere non è là fuori, ma è dentro di te. E poi un video in cui lei fa pilates con il reformer, in casa, pubblicato sui social quando la notizia della rottura era già di dominio pubblico”.

Cosa hanno detto Chiara Ferragni e Fedez

Nelle ore successive dell’indiscrezione, nessuno dei due ha smentito né confermato che si sono lasciati. I due giovani si erano sposati nel 2018 e si sono trasferiti in una nuova casa soltanto lo scorso dicembre.

Subito dopo la pubblicazione dell’articolo di Dago, Ferragni ha pubblicato una storia intenta a fare workout, mentre Fedez ha continuato a promuovere il suo podcast.

Inoltre, nonostante abbiano trascorso il San Valentino insieme, Fedez non compare più nei contenuti social della moglie già da diverse settimane.

Il rapper, dopo un viaggio in solitaria a Miami con la sua assistente, nei giorni scorsi è tornato sulle prime pagine dei giornali per via di uno scontro con il giornalista Marco Travaglio, ospite del suo podcast Muschio Selvaggio.

Chiara ospite a Che tempo che Fa

Ad annunciare la presenza dell’influencer nella trasmissione è stato il conduttore Fabio Fazio, con un post su Twitter, e l’intervista è prevista per domenica 3 marzo:

“Domenica 25 febbraio gli ospiti di Che Tempo Che Fa saranno: Naomi Campbell, Christian De Sica, Sabrina Ferilli, Paolo Virzì, Luisa Ranieri e i The Kolors. Chiara Ferragni sarà nostra ospite domenica 3 marzo”.

Si tratta delle prime dichiarazioni che Chiara rilascia in televisione dai tempi di Unposted, il suo documentario su Rai 2. All’epoca, a rivolgerle qualche domanda fu Simona Ventura.

Per quanto riguarda la trasmissione di Fabio Fazio, invece, l’imprenditrice digitale ci è già stata due volte: nel 2017 e nel 2018. E questa seconda volta proprio insieme a Fedez. Ovviamente, in quest’ imminente intervista su Nove si parlerà della rottura, vera o presunta che sia.