Oroscopo vergine: settimana dal 12 al 18 ottobre 2020

OROSCOPO VERGINE

Cara amica della vergine, cosa succede? La settimana si prospetta davvero difficile per te, che hai molti (troppi) pensieri per la testa! Ricorda di non farti carico di tutte le situazioni che ti circondano, devi imparare a delegare!

Amore: ti piace avere il controllo su tutto, amica della vergine. Questo è indubbio, ma non può funzionare per sempre. Hai una grande stima dell’altro e, perciò, dovresti imparare a tendere l’orecchio e ascoltare le opinioni di chi ti sta vicino.

Scuola: un periodo complesso dal punto di vista scolastico. La situazione che stiamo vivendo ti agita molto, ma non avere ansia del futuro, amica della vergine. Cerca di preoccuparti solo dell’immediato futuro, vedrai che tra e giovedì e venerdì molte situazioni si distenderanno in maniera naturale.

Amicizia: l’unica nota positiva di questa settimana buia! Hai un carattere forte, ma sei davvero aperta al dialogo quando si parla di amiche, sopratutto delle tue! Sarà della stessa opinione anche Lea Michele, nata il 29 agosto 1986 e anche lei del segno della vergine?

Frase della settimana

I wanna try something, all night

Don’t know your name, but I guess I really don’t care

I probably should wait, but I wanna let you go there

I wanna try something new, all night

wanna try something new, all night

I wanna try something

By the way you looking tonight

Only one thing comes to my mind

When the lights come on at 2

I’ll still be moving with you

Boy you’re looking at nobody

Just my body

Don’t know your name, but I guess I really don’t care

I probably should wait, but I wanna let you go there

I wanna try something new, all night vergine

wanna try something new, all night

I wanna try something

Frase della canzone Something New di Zendaya, nata il 1 settembre 1996!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zendaya (@zendaya) in data: 7 Set 2020 alle ore 5:01 PDT

E TU COSA NE PENSI DEL TUO OROSCOPO, AMICA DELLA VERGINE?