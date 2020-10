Oroscopo gemelli: settimana dal 12 al 18 ottobre 2020

Gemelli

Cara amica dei gemelli, che succede? Sconvolgimenti emotivi ti stanno mettendo in crisi e ultimamente fai fatica a ritrovare la bussola della tua vita. Non temere, le stelle hanno per te una lieta sorpresa che tra pochi giorni allieterà il tuo fine settimana.

Amore: periodo molto fortunato per il tuo cuore amica dei gemelli, sebbene leggere turbolenze lungo il percorso non ti lasciano vivere la tua relazione al meglio. Non vediamo problemi che non ci sono e, soprattutto, non anticipare situazioni che probabilmente non si verificheranno mai. A buon intenditore poche parole!

Scuola: momenti altalenanti che non giovano al tuo cuore in tumulto. Lascia che le cose seguano il loro corso naturale, amica del segno dei gemelli, non lasciare soprattutto che l’ansia ti offuschi la vista!

Amicizia: gli amici veri si vedono nel momento del bisogno, e tu non ti sei mai tirata indietro per aiutare i tuoi amici. Certo, a volte ti aspetteresti lo stesso dai tuoi amici ma non sempre è così, amica dei gemelli. Cosa ne penserà Ghali, nato il 21 maggio 1993?

Frase della settimana

Guida fino alla mattina, la luna che

Mi accompagna fino a te

In montagna o al mare, in una laguna

Se ti trovo non è fortuna, ma

Solo l’inizio dell’estate gemelli

Le nostre litigate, ce le paghiamo a rate, dai

Adesso serve un posto un po’ meno caldo

E una casa per noi soltanto

E tu sai dov’è

Dimmi dove e quando

Dimmi dove e quando

Da stasera non arrivo in ritardo

E non ho più nessuna scusa stupida

Non conta neanche il traffico che c’è

Dimmi dove e quando

Da stasera non arrivo in ritardo

Senza tante parole, manda la posizione

Dimmi dove e quando

Dimmi dove e quando

Frase della canzone Dimmi dove e quando di Benji e Fede! Benji è nato il 20 giugno 1993 (gemelli)!

COSA NE PENSI DEL TUO OROSCOPO, AMICA DEI GEMELLI?