Chiello a Sanremo 2026: il testo e il significato di Ti penso sempre

Artista dall’immaginario poetico, Chiello è in gara a Sanremo 2026 con Ti penso sempre che dopo il Festival è possibile ascoltare qui, grazie all’etichetta Island Records/Universal Music Italia.

All’anagrafe Francesco Ottomano, il cantautore è uno stretto collaboratore di Lucio Corsi e calcherà per la prima volta da protagonista l’Ariston con un brano che racconta la fine di un amore e che esprime la volontà di disinnamorarsi per andare avanti. Un tema in cui in tanti possono riconoscersi.

Il video dell’esibizione a Sanremo 2026

Testo Ti penso sempre di Chiello

Mi piacerebbe dirti che

Non ho pensato a te

È che non riesco a svegliarmi

E sapere che oramai non ci sei

Poi questo fottuto letto

Che non mi sembra fatto per due

Avevi detto che ero l’unico

Ed io ci avevo quasi creduto

Ti penso sempre

Voglio disinnamorarmi

E non è rimasto niente

Solo una scheggia di noi due

Pensi sia stato uno sbaglio

Venire sotto casa tua

Non ho trovato il coraggio

Di dirti quello che ho fatto

Ma almeno non ti ho detto una bugia

Una bugia

A cosa serve il tuo odio

Se la colpa è solo tua

Ti penso sempre

Voglio disinnamorarmi

E non è rimasto niente

Solo una scheggia di noi due

Quindi amarsi a cosa serve?

Se finiamo per odiarci

Quanto tempo che si perde

A dirsi ti amo e dopo addio

Pensi sia stato uno sbaglio

Lasciami sciogliere nell’agonia

Non meritavo uno schiaffo

Mi hai messo in bocca un’altra tua bugia

Lasciami sciogliere nell’agonia

Nell’agonia

Se ti rivedo ti

