Chiello a Sanremo 2026: il testo e il significato di Ti penso sempre scritto da Giovanna Codella 25 Febbraio 2026 Artista dall’immaginario poetico, Chiello è in gara a Sanremo 2026 con Ti penso sempre che dopo il Festival è possibile ascoltare qui, grazie all’etichetta Island Records/Universal Music Italia. All’anagrafe Francesco Ottomano, il cantautore è uno stretto collaboratore di Lucio Corsi e calcherà per la prima volta da protagonista l’Ariston con un brano che racconta la fine di un amore e che esprime la volontà di disinnamorarsi per andare avanti. Un tema in cui in tanti possono riconoscersi. Il video dell’esibizione a Sanremo 2026 Testo Ti penso sempre di Chiello Mi piacerebbe dirti che Non ho pensato a te È che non riesco a svegliarmi E sapere che oramai non ci sei Poi questo fottuto letto Che non mi sembra fatto per due Avevi detto che ero l’unico Ed io ci avevo quasi creduto Ti penso sempre Voglio disinnamorarmi E non è rimasto niente Solo una scheggia di noi due Pensi sia stato uno sbaglio Venire sotto casa tua Non ho trovato il coraggio Di dirti quello che ho fatto Ma almeno non ti ho detto una bugia Una bugia A cosa serve il tuo odio Se la colpa è solo tua Ti penso sempre Voglio disinnamorarmi E non è rimasto niente Solo una scheggia di noi due Quindi amarsi a cosa serve? Se finiamo per odiarci Quanto tempo che si perde A dirsi ti amo e dopo addio Pensi sia stato uno sbaglio Lasciami sciogliere nell’agonia Non meritavo uno schiaffo Mi hai messo in bocca un’altra tua bugia Lasciami sciogliere nell’agonia Nell’agonia Se ti rivedo ti Cosa ne pensate di Ti penso sempre di Chiello?