Chiello a Sanremo 2026: il testo e il significato di Ti penso sempre

scritto da Giovanna Codella
ti penso sempre - chiello

Artista dall’immaginario poetico, Chiello è in gara a Sanremo 2026 con Ti penso sempre che dopo il Festival è possibile ascoltare qui, grazie all’etichetta Island Records/Universal Music Italia.

All’anagrafe Francesco Ottomano, il cantautore è uno stretto collaboratore di Lucio Corsi e calcherà per la prima volta da protagonista l’Ariston con un brano che racconta la fine di un amore e che esprime la volontà di disinnamorarsi per andare avanti. Un tema in cui in tanti possono riconoscersi.

Il video dell’esibizione a Sanremo 2026 

Testo Ti penso sempre di Chiello

Mi piacerebbe dirti che
Non ho pensato a te
È che non riesco a svegliarmi
E sapere che oramai non ci sei
Poi questo fottuto letto
Che non mi sembra fatto per due
Avevi detto che ero l’unico
Ed io ci avevo quasi creduto
Ti penso sempre
Voglio disinnamorarmi
E non è rimasto niente
Solo una scheggia di noi due
Pensi sia stato uno sbaglio
Venire sotto casa tua
Non ho trovato il coraggio
Di dirti quello che ho fatto
Ma almeno non ti ho detto una bugia
Una bugia
A cosa serve il tuo odio
Se la colpa è solo tua
Ti penso sempre
Voglio disinnamorarmi
E non è rimasto niente
Solo una scheggia di noi due
Quindi amarsi a cosa serve?
Se finiamo per odiarci
Quanto tempo che si perde
A dirsi ti amo e dopo addio
Pensi sia stato uno sbaglio
Lasciami sciogliere nell’agonia
Non meritavo uno schiaffo
Mi hai messo in bocca un’altra tua bugia
Lasciami sciogliere nell’agonia
Nell’agonia
Se ti rivedo ti

Cosa ne pensate di Ti penso sempre di Chiello?

Giovanna Codella

Appassionata di arte, musica, spettacolo, moda e scrittura in ottica SEO, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it.

