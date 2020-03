Justin Bieber, pochi biglietti venduti per il Changes Tour: sposta le date nelle arene

Non sta andando come si aspettava per Justin Bieber. Le vendite del suo Changes Tour non sono andate molto bene, soprattutto per alcune tappe tanto da costringere il cantante e il suo entourage a cambiare alcune location.

Quaranticinque le date annunciate fino ad ora e per evitare ulteriori perdite si è preferito cambiare alcune date. Non tutte però sono state sposate. Justin suonerà negli stadi di Seattle, San Francisco e in California.

Le location cambiate del tour di Justin Bieber

Le date cambiate sono state il 27 giugno, il 28 giugno, e il 2 luglio insieme ad altre date che sono state cambiate di giorni e di location.

Non una perdita eccessiva ma sicuramente le cose non sono andate come ci si aspettava. Nonostante l’album abbia debuttato alla numero 1 della Billboard Hot 200 non è stato poi accolto così positivamente dalla critica che anzi lo ha quasi stroncato

Due to unforeseen circumstances, the @justinbieber concert at AT&T Stadium on June 27 is being relocated to America Airlines Center on Sunday, June 28. Justin Bieber will perform with special guest @Kehlani and Jaden Smith

NEW DATE: Sunday, June 28, 2020

NEW VENUE: AAC pic.twitter.com/B43wCe3YcT — American Airlines Center 🎟 (@AACenter) March 6, 2020