Non c’è ombrra di dubbio che Bando di Anna sia la canzone del momento. Il pezzo, diventato virale soprattutto su TiikTok, è in assoluto il brano oggi più ascoltato e “streammato” dai giovanissimi.

Grazie alla scatenata Bando, Anna (Pepe) ha registrato numeri record, battendo fra le altre cose un importante primato! L’artista originaria di La Spezia è infatti ad oggi la cantante più giovane ad aver mai ottenuto una numero uno nella classifica FIMI dei singoli italiana!

Ma non è certo finita qui!

In 5 settimane il singolo ha raggiunto la posizione n.1 di Spotify Italia, la n.1 della Spotify Viral Italia, la n.4 della Global Viral di Spotify, la n.1 di Apple Music e la n.2 di Shazam.

Inoltre, in 2 sole settimana di programmazione Bando ha raggiunto la posizione n. 35 di Earone (la classifica dei brani più programmati dalle radio italiane), segno questo che anche le radio si sono innamorate di questo brano.

Bando, tuttavia, non è esattamente un pezzo fatto per i “boomer”. VI siete mai chiesti, infatti, quale sia il significato del testo? Qui sotto trovate la sua spiegazione!

Ecco di cosa parla il testo di Bando di Anna!

A spiegarci Bando, in qualche modo, è stato Francesco Lancia del Trio Medusa in un recente podcast di Radio Deejay.

Il testo di Anna non ha la potenza poetica di quelli di Tha Supreme. che invece rimane secondo me immortale . Però concordo con gli ascoltatori . Non si capisce che vuol dire! Cari boomer non ho idea di che cosa dica. Per fare questo intervento mi sono avvalso della consulenza della giovane Margherita Corsi, che ha concluso comunque dicenndo che molto spesso anche oi giovani non sappiamo cosa stiamo dicendo.

Partiamo dunque dalla prima frase! “Ci beccavamo nel bando sopra un booster”: cosa significa? Secondo Lancia dovrebbe voler dire “Ci incontravamo in una casa abbandonata andandovi in motorino“. La parola bando deriverebbe dal francese, Anna infatti potrebbe averla sentita da una canzone. La base originaria di Bando infatti è proprio un pezzo nato Oltralpe.

Passiamo alla seconda frase! “Anna fattura e no non parlo di buste”: cosa significa? Questa è più semplice: “”Anna fa i soldi ma no, non con la droga!”. “Fate gli zanza e poi passa la sese e piangete” dovrebbe invece significare “Ve la tirate tanto ma poi passa il vostro momento e piangete”.

“Ho la scorta di flow voglio il frero ricco” vuol dire invece “Non sono tipo da poche canzoni voglio fare diventare ricchi anche i miei amici“. Concludiamo “Sto tipo che pressa i DM” che vuol diire chiaramente “questo ragazzo che continua a mandarmi messaggi privati“.