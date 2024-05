Descendants: L’ascesa Di Red: Il trailer ufficiale

Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale e la key art di Descendants: L’ascesa di Red, il prossimo capitolo della saga di Descendants. Vi ricordiamo che il film originale Disney sarà disponibile da venerdì 12 luglio in esclusiva su Disney+.

L’ex ragazzina cattiva (alias VK) Uma, ora nuova preside della Auradon Prep, invita a scuola un’altra VK: si tratta di Red, la figlia ribelle della Regina di Cuori del Paese delle Meraviglie. Dopo che la Regina di Cuori organizza un colpo di stato contro Auradon, Red e Chloe, la figlia di Cenerentola, viaggiano indietro nel tempo per annullare l’evento che ha portato la madre di Red verso la malvagità.

Descendants: L’ascesa di Red | Trailer Ufficiale

Descendants: L’ascesa di Red |attori e canzoni

Il film è interpretato da Brandy, Rita Ora, Kylie Cantrall, Malia Baker, China Anne McClain, Jeremy Swift, Dara Reneé, Ruby Rose Turner, Morgan Dudley, Paolo Montalban, Melanie Paxson, Leonardo Nam, Joshua Colley e Peder Lindell.

Sette solo le nuove canzoni, oltre a riproporre il successo di Descendants 2, What’s My Name e So This is Love dal classico animato Cenerentola.

La colonna sonora è di Torin Borrowdale, mentre Ashley Wallen ha curato la coreografia dei numeri musicali. La colonna sonora di Descendants: L’ascesa di Red uscirà il 12 luglio.

Scritto da Dan Frey e Russell Sommer, il film è diretto da Jennifer Phang. Suzanne Todd e Gary Marsh sono produttori esecutivi insieme ai co-produttori esecutivi Mahita P. Simpson e Phang e alla produttrice Wendy S. Williams.

Il design è di Mark Hofeling, il montaggio di Katie Ennis, i costumi sono di Julia Caston ed Emilio Sosa, mentre Declan Quinn è il direttore della fotografia.

Cosa ne pensate del trailer di Descendants: L’ascesa Di Red?