Talisa di Amici 19 saluta Javier dopo l’eliminazione

Come sappiamo, la ballerina Talisa è stata la seconda eliminata del serale di Amici 19. Subito dopo l’eliminazione, la ballerina ha espresso tutto il suo rammarico per la fine di questa esperienza che considera importante da tutti i punti di vista. Non solo per tutto quello che le ha permesso di conquistare sotto l’aspetto professionale ma anche quello umano.

Durante il daytime andata in onda oggi, la ragazza italo-americana rientra in casetta per salutare i suoi compagni. E la ballerina non può che dedicare i suoi ultimi momenti nel talent show a Javier con cui ha stretto un rapporto speciale.

“Mi mancherai tantissimo” confessa Talisa al ballerino cubano nel cortile della casetta. Poi, entrata dentro, abbraccia calorosamente anche Nyv e Giulia ma soprattutto Gaia: “Ci vediamo presto”, promette la ballerina alla cantante. Proprio con Gaia, Talisa ha stretto un’amicizia solidissima, tanto da considerarla ormai una sorella.

Arrivato il momento di lasciare definitivamente Amici e salutati tutti gli altri ragazzi, la ballerina si congeda di nuovo da Javier: “Ci vediamo a Milano, ti voglio bene”, sono le ultime parole della ragazza prima del distacco definitivo.

La cena romantica con Javier prima dell’eliminazione di Talisa

Solo pochi giorni fa, i due ballerini hanno cenato insieme grazie a un regalo offerto da Timor Steffens all’allieva. Un appuntamento romantico in cui i due allievi hanno fatto le riflessioni sul percorso insieme e hanno maturato la volontà di frequentarsi anche fuori.

Subito dopo, però, entrambi hanno espresso in privato i loro dubbi in merito a questa relazione. Se Javier non ha dimenticato del tutto la sua ex ragazza (forse per un senso di colpa), Talisa non è completamente convinta della sua sincerità.