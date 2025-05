The Summer I Turned Pretty 3: avrà un intero episodio dal POV di Conrad

L’ultima stagione di The Summer I Turned Pretty avrà un intero episodio dal POV di Conrad. A rilasciare la notizia è stato l’attore stesso durante la prima interviste per l’uscita della nuova stagione della serie Prime Video. Ecco tutto quello che dovete sapere su The Summer I Turned Pretty 3.

The Summer I Turned Pretty 3: il pov di Conrad

Avete presente la voce narrante dei vari capitoli? Solitamente è Belly a raccontare i suoi pensieri durante lo show ma nella nuova stagione non sarà sempre così.

Chris Briney, interprete di Conrad, ha rivelato che in un episodio di The Summer I Turned Pretty 3 sarà lui il narratore della storia. Non può anticipare di quale episodio si tratta né cosa ha indotto il cambio di prospettiva ma è entusiasta che i fan vedano il “cambio visivo” che avviene per rendere chiaro che stanno passando ai pensieri di Conrad. “C’è un diverso tipo di utilizzo della narrazione visiva per la sua prospettiva” e noi non vediamo l’ora di vederlo.

Jenny Han ci ha anticipato più volte che Conrad è il personaggio che è cresciuto di più dall’ultima volta che i fan lo hanno visto con il cuore spezzato fuori da quella stanza di motel. “Se n’è andato, ha fatto le sue cose e ha lavorato su questa crescita”, dice l’autrice. “In un certo senso non puoi fare a meno di crescere quando sei messo alla prova e sei da solo.”

Mediante questo episodio il pubblico vedrà i modi in cui è cambiato direttamente ascoltando i suoi pensieri, visto che più volte è stato incompreso. ed allo stesso tempo Conrad apprenderà i modi in cui sono cambiati Belly e Jeremiah. Inoltre, questa cambio di punti di vista non è casuale ma segue la scrittura che Jenny Han ha adottato nel romanzo, dove compaiono anche i pov dei ragazzi.

The Summer I Turned Pretty 3 vi aspetta solo su Prime Video dal 16 luglio.

