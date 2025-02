Harry Potter: John Lithgow interpreterà Albus Silente nella serie tv

Dopo tanti rumors finalmente abbiamo una conferma, John Lithgow vestirà i panni di Albus Silente nel nuovo progetto dedicato a Harry Potter. Come tutti sanno, infatti, il maghetto più famoso di sempre si prepara a tornare con una serie tv targata HBO e, al momento, il nome dell’attore già vincitore dell’Emmy è il primo nome ufficiale del cast.

Queste le sue parole a Screen Rant:

È stata una grande sorpresa per me. Avevo appena ricevuto una telefonata al Sundance Film Festival per un altro film, e non è stata una decisione facile perché, temo, mi definirà per l’ultimo capitolo della mia vita. Ma sono molto emozionato. Alcune persone meravigliose stanno riportando la loro attenzione su Harry Potter. Ecco perché è stata una decisione così difficile. Avrò circa 87 anni alla fine del progetto, ma ho detto di sì.

Tra i personaggi più amati dell’intera saga di Harry Potter, Silente è stato interpretato nella serie cinematografica da Michael Gambon il quale ereditò il ruolo da Richard Harris che, purtroppo, scomparve dopo Harry Potter e la camera dei segreti. In merito al progetto invece non si sa molto se non che sia stato pubblicizzato come un adattamento più fedele dei romanzi della Rowling, presente come produttrice esecutiva. Silenzio assoluto anche riguardo i nomi degli attori che vestiranno i panni dei protagonisti andando a riprendere i ruoli che furono di Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint rendendo dei giovanissimi attori delle star internazionali.

Pressione? Solo un po’. Del resto stiamo parlando di una delle saghe letterarie più amate e fortunate del mondo, ma anche di film iconici che, a dirla tutta, non sono neanche così lontani da noi in termini temporali. Non ci resta che aspettare e sperare che la magia si compia ancora.

Vi potrebbe interessare anche:

I Fantastici 4: Gli Inizi, tutto quello che c’è da sapere sul film