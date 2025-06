Elio: le registe e di doppiatori parlano del nuovo film Disney Pixar

Arriva oggi nelle sale nelle sale italiane Elio, nuovo lungometraggio firmato Disney Pixar che ci porta in galassie lontane facendoci riflettere ancora una volta su temi universali che toccano ognuno di noi, come la solitudine e i rapporti familiari. Diretto da Domee Shi, Madeline Sharafian e Adrian Molina, prodotto da Mary Alice Drumm, con le voci italiane di Alessandra Mastronardi (Olga Solìs), Adriano Giannini (Lord Grigon), Lucio Corsi (Ambasciatore Tegmen) e Neri Marcorè (Manuale Universale dell’Utente).

In occasione della presentazione del film le registe Domee Shi e Madeline Sharafian, insieme alla produttrice Mary Alice Drumm e a Adriano Giannini e Alessandra Mastronardi hanno presentato il film a Roma. Partendo dall’idea di voler esplorare quella curiosità nei confronti di altre forme di vita che accomuna molte persone, Elio mette al centro della storia un ragazzino alla ricerca di se stesso in quello che è a tutti gli effetti un film di fantascienza. Genere molto amato da entrambe le registe, che citano Alien e La cosa tra i loro film preferiti ma anche Steven Spielberg e Ridley Scott tra i film a cui si sono ispirati. “Quello che mi piace dei più dei film di fantascienza è che sono sinonimo di speranza e curiosità ma anche di connessione”, dice Domee Shi.

“Quando io e Madeline siamo state coinvolte nel progetto abbiamo voluto aggiungere un po’ di specificità in più in riferimento al suo sogno di essere rapito dagli alieni, qualcosa che ci ha fatto ripensare a quando noi eravamo dei piccoli nerd dell’animazione che un giorno sognavano di studiare quelle cose”, dichiara sempre Domee Shi. “Lui vuole trovare la sua gente e da lì è scaturito il tema della solitudine”. Alessandra Mastronardi che doppia Olga Solìs ha dichiarato “Per me è stato divertentissimo prestare la voce a un personaggio che in originale è stato doppiato in modo fantastico da Zoe Saldana. I film Pixar parlano al bambino che tutti abbiano dentro e questo parla di solitudine”. Adriano Giannini che invece ha prestato la voce a Lord Grigon sottolinea invece “Resto affascinato da come questi film riescano a portarci al confine delle emozioni, cosa che il cinema riesce a fare sempre meno”.

La trama

E se fosse ciò che stai cercando…a trovarti per primo? Nella disavventura comica del nuovo film Pixar Animation Studios, Elio, ossessionato dagli alieni, scopre la risposta a questa domanda quando viene trasportato nel Comuniverso, paradiso interplanetario che ospita forme di vita intelligente provenienti da galassie lontane. Identificato per errore come leader della Terra, dovrà stringere legami inaspettati, superare una crisi di proporzioni intergalattiche e assicurarsi di non perdere l’opportunità di vivere il suo sogno più grande. Elio, il nuovo film Disney e Pixar, arriverà nelle sale italiane a giugno 2025.

