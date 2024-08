Jimin dei BTS – Who: video, testo, traduzione e significato

Incredibile ma vero: Jimin dei BTS è riuscito a bissare il successo di Like Crazy che ha musicalmente contrassegnato il 2023. La canzone Who è ormai in testa alle classifiche e fa parte del suo secondo album solista, intitolato Muse, e pubblicato il 19 luglio 2024.

Il brano è caratterizzato da un sound hip-hop e R&B tipico degli anni 2000, con un beat potente e coinvolgente. Il testo esprime il desiderio di trovare un amore ideale, una persona speciale che Jimin non ha ancora incontrato ma che continua a immaginare e a sognare (fonte Soundblog.it).

Who è stata scritta da Park Ji-min, insieme a un team di autori e produttori, tra cui Pdogg e Slow Rabbit, noti per il loro lavoro con i BTS e altri artisti K-pop. Il video, con la sua estetica raffinata e coreografie mozzafiato, accompagna perfettamente il tema della ricerca di un amore ideale.

Il video ufficiale della canzone

Testo di Who di Jimin

We never met, but she’s all I see at night

Never met, but she’s always on my mind

Wanna give her the world and so much more

Who is my heart waiting for?

If every day I think about her

Yeah, every day of my life

Then tell me why I haven’t found her

(Why, why, why, why, why?)

There’s so many people to see (There’s so many people to see)

And places to go (There’s so many places to go)

I still haven’t found your love

We nevеr met, but she’s all I see at night

Nevеr met, but she’s always on my mind

Wanna give her the world and so much more

Who is my heart waiting for?

I’ll take her places they ain’t found yet

I’ll put it all on the line

I’ll be that someone she can count on

One, two, three, four, five

There’s so many people to see (There’s so many people to see)

And places to go (There’s so many places to go)

I still haven’t found your love

We never met, but she’s all I see at night

Never met, but she’s always on my mind

Wanna give her the world and so much more

Who is my heart waiting for?

Is she someone that I see every day?

Is she somewhere a thousand miles away?

Wanna give her the world and so much more

Who is my heart waiting for?

(Who is my heart) Heart waiting for?

(Who is my heart) Heart waiting for?

(Who is my heart) Heart waiting for?

(Who is my—) Who is my heart waiting for?

We never met, but she’s all I see at night

Never met, but she’s always on my mind

Wanna give her the world and so much more

Who is my heart waiting for?

Is she someone that I see every day?

Is she somewhere a thousand miles away?

Wanna give her the world and so much more

Who is my heart waiting for?

Traduzione

Non ci siamo mai incontrati, ma lei è tutto ciò che vedo di notte

Non ci siamo mai incontrati, ma lei è sempre nella mia mente

Voglio darle il mondo e molto di più

Chi sta aspettando il mio cuore?

Se ogni giorno penso a lei

Sì, ogni giorno della mia vita

Allora dimmi perché non l’ho trovata

(Perché, perché, perché, perché, perché?)

Ci sono così tante persone da vedere (Ci sono così tante persone da vedere)

E posti dove andare (Ci sono così tanti posti dove andare)

Non ho ancora trovato il tuo amore

Non ci siamo mai incontrati, ma lei è tutto ciò che vedo di notte

Non ci siamo mai incontrati, ma lei è sempre nella mia mente

Voglio darle il mondo e molto di più

Chi sta aspettando il mio cuore?

La porterò in posti che non hanno ancora trovato

Ci metterò tutto in gioco

Sarò quella persona su cui potrà contare

Uno, due, tre, quattro, cinque

Ci sono così tante persone da vedere (Ci sono così tante persone da vedere)

E posti dove andare (Ci sono così tanti posti dove andare)

Non ho ancora trovato il tuo amore

Non ci siamo mai incontrati, ma lei è tutto ciò che vedo di notte

Non ci siamo mai incontrati, ma lei è sempre nella mia mente

Voglio darle il mondo e molto di più

Chi sta aspettando il mio cuore?

È qualcuno che vedo ogni giorno?

È da qualche parte a mille miglia di distanza?

Voglio darle il mondo e molto di più

Chi sta aspettando il mio cuore?

(Chi sta aspettando il mio cuore) Cuore?

(Chi sta aspettando il mio cuore) Cuore?

(Chi sta aspettando il mio cuore) Cuore?

(Chi è il mio—) Chi sta aspettando il mio cuore?

Non ci siamo mai incontrati, ma lei è tutto ciò che vedo di notte

Non ci siamo mai incontrati, ma lei è sempre nella mia mente

Voglio darle il mondo e molto di più

Chi sta aspettando il mio cuore?

È qualcuno che vedo ogni giorno?

È da qualche parte a mille miglia di distanza?

Voglio darle il mondo e molto di più

Chi sta aspettando il mio cuore?

Qual è il significato

Il significato di Who di Jimin ruota attorno anche alla ricerca dell’identità e dell’ispirazione. L’artista esplora temi d’ introspezione e crescita, riflettendo sulle sue esperienze e sul suo percorso artistico. Questo brano, come l’intero album Muse, rappresenta un viaggio alla scoperta di sé e delle proprie radici emotive.

