Harry Styles: le 17 canzoni in scaletta del Love on Tour

Sabato 4 settembre ha preso il via l’attesissimo Love on Tour di Harry Styles. La prima tappa, in programma a Las Vegas, ha svelato la scaletta delle 17 canzoni che l’artista ha in mente per l’intera tourneé.

1. Golden

2. Carolina

3. Adore You

4. Only Angel

5. She

6. Two Ghosts/Falling

7. Sunflower Vol. 6

8. Woman

9. Cherry

10. Lights Up

11. Canyon Moon

12. Treat People With Kindness

13. What Makes You Beautiful (One Direction solo version)

14. Fine Line

15. Sign Of The Times

16. Watermelon Sugar

17. Kiwi

Harry Styles, dunque, ha eseguito ed eseguirà ancora nelle prossime tappe del tour i pezzi del suo disco di più recente uscita (Fine Line) e quello d’esordio (Harry Styles). Non manca, però, un bellissimo omaggio agli One Direction con la canzone What Makes You Beautiful, ovviamente in versione solista.

Durante la prima data di sabato scorso, c’è stato anche un piccolo incidente, per fortuna senza conseguenze, ovvero uno scivolone di Harry sul palco che ha saputo gestire con grande abilità e savoir fair. Clicca qui per vedere il video della caduta.

Prima di iniziare il concerto, inoltre, Harry ha espresso questo messaggio per il pubblico lì presente:

“Voglio ringraziarvi ragazzi per esservi vaccinati o testati per poter venire qui stasera. L’intero team di Love On Tour ha fatto lo stesso e stiamo tutti prendendo tutte le precauzioni possibili per assicurarci che questi spettacoli possano svolgersi in sicurezza”.

Harry Styles, le tappe del suo Love on Tour in Italia

Il Love On Tour porterà Harry gli Stati Uniti fino al mese di novembre. Per quanto riguarda le date europee, invece, non si hanno ancora notizie certe. La tournée dovrebbe fare tappa anche in Italia, più precisamente a Torino e a Bologna.

Inizialmente, i concerti erano stati programmati per il mese di maggio 2020 per poi essere spostati a febbraio 2021. Tuttavia, visto il perpetuarsi dell’emergenza sanitaria e delle restrizioni sono stati spostati ancora a data da destinarsi.