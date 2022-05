Mr Rain feat. Alfa: audio, testo e significato di Sincero

Mr Rain e Alfa hanno unito le forse nel singolo Sincero, fuori ovunque da oggi. A proposito del significato della canzone, Mr Rain ha spiegato:

“Succede che incontriamo delle persone che in qualche modo riescono a vederci per quello che ancora non sappiamo di essere, persone che riescono a vedere il meglio di noi, sempre. È qualcosa di rassicurante e leggero, ed è proprio da questa sensazione che è nata questa canzone.”

Ascolta Sincero di Alfa e Mr Rain

Testo Sincero di Alfa e Mr Rain

Odio quando parli

Quando mi guardi

Quando passiamo un’altra notte ed è già tardi

Odio quando dici sì

E dopo dici no

Quando diventi fredda come l’inverno a New York

Odio stare stretti, odio i tuoi difetti

Quando dici che ami i miei ma so che menti

Odio soprattutto che amo odiarti e fare pace

Ti odio, sai, mi dispiace

Ti odio perché mi piace

Credimi, sarò sincero

Giuro che avrò cura di te

Anche quando guardi il cielo

Sarai sempre qui accanto a me

Gireremo il mondo intero

Io sarò al tuo fianco perché

Credimi, sarò sincero

Potrà crollare il mondo

Ma giuro che avrò cura di te

Mi sembravi sincera

Ma incrociavi le dita dietro la schiena

Guarda il cielo stasera

Ti porterò la luna a cena anche se è già piena

E una promessa è una promessa da davanti

Sembravi di parola tanto infatti parole e pochi fatti

Appartengo se ci tengo se prometto poi mantengo

Però le tue bugie non le bevo sono astemio

Credimi, sarò sincero

Giuro che avrò cura di te

Anche quando guardi il cielo

Sarai sempre qui accanto a me

Gireremo il mondo intero

Io sarò al tuo fianco perché

Credimi, sarò sincero

Potrà crollare il mondo

Ma giuro che avrò cura di te

Di te, di te, di te

Ma giuro che avrò cura di te

Credimi, sarò sincero

Giuro che avrò cura di te

Anche quando guardi il cielo

Sarai sempre qui accanto a me

Gireremo il mondo intero

Io sarò al tuo fianco perché

Credimi, sarò sincero

Potrà crollare il mondo

Giuro che avrò cura di te