Harry Styles – Daydreaming: audio, testo e traduzione

Daydreaming è una delle tracce che compongono il terzo album di Harry Styles, intitolato Harry’s House, in uscita oggi, venerdì 20 maggio. Ecco l’audio, il testo e la traduzione del brano.

Harry Styles ha rivelato, durante l’intervista “Zane Lowe su Apple Music Radio”, che questo è il suo disco preferito al momento:

“Mi sono detto, sarebbe davvero divertente chiamare il mio album Harry’s House (la casa di Harry, ndr). (…) E quando ho iniziato a scrivere il disco, ho capito che non si trattava di un luogo geografico. Era più una cosa intima interna. Quando ho preso il titolo e l’ho messo sulle canzoni che stavamo creando, hanno preso un significato completamente diverso, mi sono immaginato un giorno in casa mia.

Che cosa mi succede? Un giorno nella mia mente, cosa accade nella mia casa? Suono musica divertente. Suono musica triste. Suono questo, suono quello. Provo sentimenti. E’ come un giorno nella mia vita“.

Ascolta Daydreaming di Harry Styles

Testo di Daydreaming di Harry Styles

Living in a daydream

She said, “Love me like you paid me”

You know, I’ll be gone for so long

So give me all of your love, give me something to dream about

Stay until the morning

‘Cause baby, loving you’s the real thing

It just feels right

When you give me all of your love, give me something to dream about

(All of your love, give me something to dream about)

So give me all of your love, give me something to dream about

Living in a daydream

Living in a daydream

Living in a daydream

Give me all of your love, give me something to dream about

Living in a daydream

Living in a daydream

Living in a daydream

Give me all of your love, give me something to dream about

Give me all of your love, give me something to dream about

Give me all of your love, give me something to dream about

Traduzione di Daydreaming di Harry Styles

Vivere in un sogno ad occhi aperti

Ha detto “amami come mi hai pagato”

Sai, starò via per così tanto tempo

Quindi dammi tutto il tuo amore, dammi qualcosa su cui sognare

Rimani fino al mattino

Perché piccola, amarti è la cosa reale

Sembra giusto

Quando mi dai tutto il tuo amore, dammi qualcosa su cui sognare

(Tutto il tuo amore, dammi qualcosa su cui sognare)

Quindi dammi tutto il tuo amore, dammi qualcosa su cui sognare

Vivere in un sogno ad occhi aperti

Vivere in un sogno ad occhi aperti

Vivere in un sogno ad occhi aperti

Dammi tutto il tuo amore, dammi qualcosa su cui sognare

Vivere in un sogno ad occhi aperti

Vivere in un sogno ad occhi aperti

Vivere in un sogno ad occhi aperti

Dammi tutto il tuo amore, dammi qualcosa su cui sognare

Dammi tutto il tuo amore, dammi qualcosa su cui sognare

Dammi tutto il tuo amore, dammi qualcosa su cui sognare