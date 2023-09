Olivia Rodrigo – logical: audio, testo e traduzione della canzone

Olivia Rodrigo ha pubblicato venerdì 8 settembre il brano logical che è una delle tracce di Guts, il secondo album dell’artista, in uscita il medesimo giorno.

“logical” è una commovente esplorazione della natura irrazionale dell’amore. La canzone si addentra in una tumultuosa relazione che è stata rovinata dalla manipolazione e l’inganno, dopo Olivia lotta con la sua vulnerabilità e senso di colpa. Mentre la relazione va avanti, il testo riflette le montagne russe emotive e le difficoltà di prendere decisioni razionali mentre prova sentimenti molto intensi; la canzone è una potente riflessione sull’irrazionalità dell’amore ed il rimorso che può accompagnare alcune relazioni.

Testo logical

[Verse 1]

Master manipulator

God, you’re so good at what you do

Come for me like a savior

And I’d put myself through hell for you

Hear all the rumors lately

That you always denied

And I fell for you like water

Falls from the February sky

But now the current’s stronger

No, I couldn’t get out if I tried

But you convinced me, baby

It was all in my mind

[Chorus]

And now you got me thinkin’

Two plus two equals five

And I’m the love of your life

‘Cause if rain don’t pour and sun don’t shine

Then changing you is possible

No, love is never logical

[Verse 2]

You built a giant castle

With walls so high I couldn’t see

The way it all unraveled

And all the things you did to me

You lied, you lied, you lied, oh

[Chorus]

And now you got me thinkin’

Two plus two equals five

And I’m the love of your life

‘Cause if rain don’t pour and sun don’t shine

Then changing you is possible

I guess love is never logical

The sky is green, the grass is red

And you mean all those words you said

I’m sure that girl is really your friend

Our problems are all solvable

‘Cause loving you is loving every

[Bridge]

Argument you held over my head

Brought up the girls you could have instead

Said I was too young, I was too soft

Can’t take a joke, can’t get you off

Oh, why do I do this?

I look so stupid

[Chorus]

Thinkin’ two plus two equals five, and

I’m the love of your life

‘Cause if rain don’t pour and sun don’t shine

Then changing you is possible (Ah, ah)

No, love is never logical

[Outro]

Logical, logical

Love is never logical

I know I’m half responsible

And that makes me feel horrible

Oh, logical, logical

Love is never logical

I know I could’ve stopped it all

God, why didn’t I stop it all?

Oh, logical, logical

Love is never logical

I know I’m half responsible

And that makes me feel horrible

Oh, logical, logical, love is never logical

I know I could’ve stopped it all

God, why didn’t I stop it all?

Traduzione logical

IN AGGIORNAMENTO

Olivia Rodrigo – GUTS:

L’album è stato registrato con il fedele produttore Daniel Nigro, già dietro il suo disco di debutto da record, SOUR (certificato Platino in Italia). A partire da oggi l’album è pre-ordinabile in formato CD e vinile. Inoltre, quattro speciali vinili con colorazioni diverse saranno disponibili per l’acquisto in esclusiva sullo shop di Universal Music Italia.

“Questo album rappresenta le difficoltà dell’affacciarsi alla vita adulta e il cercare di capire chi sono in questo punto della mia vita” – racconta Olivia Rodrigo. “Mi sembra che siano passati 10 anni nel periodo tra i 18 e 20 anni. È stato un periodo così intenso di disagio e cambiamento. Penso che siano componenti naturali nel processo di crescita, e spero che l’album rifletta tutto ciò”.

Il primo singolo estratto, “vampire” uscirà questo venerdì sulle piattaforme digitali e sarà in tutte le radio italiane a partire da venerdì 7 luglio.

Cosa ne pensate di questa canzone di Olivia Rodrigo?