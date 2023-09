Olivia Rodrigo – ballad of a homeschooled girl: audio, testo e traduzione della canzone

Olivia Rodrigo ha pubblicato venerdì 8 settembre il brano ballad of a homeschooled girl che è una delle tracce di Guts, il secondo album dell’artista, in uscita il medesimo giorno.

In “ballad of a homeschooled girl” Olivia parla delle difficoltà portate dal disagio sociale e dall’ansia. La canzone racconta disavventure sociali in cui molte persone possono ritrovarsi, trasformandolo in un inno per tutti coloro che hanno provato sulla loro pelle l’ansia sociale. La frase della seconda strofa: “Everythin’ I do is tragic/Every guy I like is gay” sta gia diventando un trend su TikTok.

Testo ballad of a homeschooled girl

[Verse 1]

Cat got my tongue

And I don’t think I get along with anyone

Blood running cold

I’m on the outside of the greatest inside joke

And I hate all my clothes

Feels like my skin doesn’t fit right over my bones

So I guess I should go

The party’s done, and I’m no fun, I know, I know

I know, I know

[Chorus]

I broke a glass, I tripped and fell

I told secrets I shouldn’t tell

I stumbled over all my words

I made it weird, I made it worse

Each time I step outside

It’s social suicide

It’s social suicide

Wanna curl up and die

It’s social suicide

[Post-Chorus]

Ah-ah, ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah-ah

[Verse 2]

I laughed at the wrong time, sat with the wrong guy (Uh-huh)

Sеarchin’ “how to start a conversation?” on a website (How to flirt?)

I talkеd to this hot guy, swore I was his type

Guess that he was makin’ out with boys, like the whole night (Oh)

Everythin’ I do is tragic (Oh)

Every guy I like is gay (Oh)

The morning after I panic (Oh)

Oh God, what did I say? (Oh, oh, oh)

[Chorus]

I broke a glass, I tripped and fell

I told secrets I shouldn’t tell

I stumbled over all my words

I made it weird, I made it worse

Each time I step outside

It’s social suicide

It’s social suicide

Wanna curl up and die

It’s social suicide

Yeah, when I’m alone, I’m fine

But don’t let me out at night

It’s social suicide

It’s social suicide

[Post-Chorus]

Ah-ah, ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah-ah

Ah-ah, ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah-ah

[Chorus]

I broke a glass, tripped and fell

Told secrets I shouldn’t tell

Stumbled over all my words

Made it weird, then made it worse

Each day that I’m alive

It’s social suicide

It’s social suicide

Wanna curl up and die

It’s social suicide

It’s social suicide

Don’t let me out at night

I’m shocked I’m still alive

It’s social suicide

[Post-Chorus]

Ah-ah, ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah-ah

[Outro]

Thought your mom was your wife (Ah)

Called you the wrong name twice (Ah)

Can’t think of a third line (Ah)

La-la-la-la-la-la (Ah)

La-la-la-la-la-la (Ah)

La-la-la-la-la-la (Ah)

La-la-la-la-la-la, ugh

Traduzione ballad of a homeschooled girl

IN AGGIORNAMENTO

Olivia Rodrigo – GUTS:

L’album è stato registrato con il fedele produttore Daniel Nigro, già dietro il suo disco di debutto da record, SOUR (certificato Platino in Italia). A partire da oggi l’album è pre-ordinabile in formato CD e vinile. Inoltre, quattro speciali vinili con colorazioni diverse saranno disponibili per l’acquisto in esclusiva sullo shop di Universal Music Italia.

“Questo album rappresenta le difficoltà dell’affacciarsi alla vita adulta e il cercare di capire chi sono in questo punto della mia vita” – racconta Olivia Rodrigo. “Mi sembra che siano passati 10 anni nel periodo tra i 18 e 20 anni. È stato un periodo così intenso di disagio e cambiamento. Penso che siano componenti naturali nel processo di crescita, e spero che l’album rifletta tutto ciò”.

Il primo singolo estratto, “vampire” uscirà questo venerdì sulle piattaforme digitali e sarà in tutte le radio italiane a partire da venerdì 7 luglio.

Cosa ne pensate di questa canzone di Olivia Rodrigo?

