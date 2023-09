Olivia Rodrigo – all american b-tch: audio, testo e traduzione

Olivia Rodrigo ha pubblicato venerdì 8 settembre il brano all american b-tch che è una delle tracce di Guts, il secondo album dell’artista, in uscita il medesimo giorno.

“all-american bitch” è il brano pop-rock che apre il secondo disco di Olivia e esplora le contraddizioni all’interno della cultura americana che loda e promuove ideali ottenibili e doppi standard per le donne. Le emozioni esplorate nella canzone il fatto che si senta fuori posto nella cultura e società americana e che ultimamente si sente di non essere abbastanza per diventare la ragazza americana perfetta.

Testo all american b-tch

[Verse 1]

I am light as a feather and as stiff as a board

I pay attention to things that most people ignore

And I’m alright with the movies that make jokes ‘bout senseless cruelty

That’s for sure

And I am built like a mother and a total machine

I feel for your every little issue, I know just what you mean

And I make light of the darkness

I’ve got sun in my motherfuckin’ pocket

Best believe, yeah, you know me

[Chorus]

I forgive and I forget

I know my age and I act like it

Got what you can’t resist

I’m a perfect all-American

[Verse 2]

I am light as a feather, I’m as fresh as the air

Coca-Cola bottles that I only use to curl my hair

I got class and integrity just like a goddamn Kennedy, I swear

With love to spare

[Chorus]

Forgive and I forget

I know my age and I act like it

Got what you can’t resist

I’m a perfect all-American bitch

[Bridge]

With perfect all-American lips

And perfect all-American hips

I know my place, I know my place and this is it

I don’t get angry when I’m pissed, I’m the eternal optimist

I scream inside to deal with it, like, “Ah”

Like, “Ah” (Let’s fucking go)

[Outro]

All the time, I’m grateful all the time

I’m sexy and I’m kind, I’m pretty when I cry

Oh, all the time, I’m grateful all the time (All the fucking time)

I’m sexy and I’m kind, I’m pretty when I cry

Traduzione all american b-tch

[Verse 1]

Sono leggera come una piuma e rigida come una tavola

do attenzione a cose che la maggior parte delle persone ignorano

e mi piacciono i film che fanno battute sulla crudeltà insensata

davvero

e sono costruita come una madre ed una macchina

provo emozioni per ogni piccolo problema, capisco cosa intendi

e trovo la luce nelle tenebre

ho il sole nelle mie fott***e tasche

credici, mi conosci

[Chorus]

Io perdono e dimentico

so quanti anni ho e mi comportato di conseguenza

ho qualcosa a cui non puoi resistere

Sono la perfetta ragazza americana

[Verse 2]

Sono leggera come una piuma, fresca come l’acqua

bottiglie di Coca-Cola che uso solo per arricciare i capelli

ho classe ed integrità, una c**o di Kennedy, lo giuro

con amore che mi avanza

[Chorus]

Io perdono e dimentico

so quanti anni ho e mi comportato di conseguenza

ho qualcosa a cui non puoi resistere

Sono la perfetta ragazza americana

[Bridge]

con le perfette labbra americane

ed i perfetti fianchi americani

conosco il mio posto, conosco il mio posto ed è questo

non mi arrabbio quando sono furiosa, sono un’eterna ottimista

urlo nella mia testa per affrontare le cose, tipo, “Ah”

tipo, “Ah” (lascia andare)

[Outro]

Tutto il tempo, sono grata tutto il tempo

sono sexy e gentile, carina mentre piango

Oh, tutto il tempo, sono grata tutto il tempo (tutto il fo****o tempo)

sono sexy e gentile, carina mentre piango

Olivia Rodrigo – GUTS:

L’album è stato registrato con il fedele produttore Daniel Nigro, già dietro il suo disco di debutto da record, SOUR (certificato Platino in Italia). A partire da oggi l’album è pre-ordinabile in formato CD e vinile. Inoltre, quattro speciali vinili con colorazioni diverse saranno disponibili per l’acquisto in esclusiva sullo shop di Universal Music Italia.

“Questo album rappresenta le difficoltà dell’affacciarsi alla vita adulta e il cercare di capire chi sono in questo punto della mia vita” – racconta Olivia Rodrigo. “Mi sembra che siano passati 10 anni nel periodo tra i 18 e 20 anni. È stato un periodo così intenso di disagio e cambiamento. Penso che siano componenti naturali nel processo di crescita, e spero che l’album rifletta tutto ciò”.

Il primo singolo estratto, “vampire” uscirà questo venerdì sulle piattaforme digitali e sarà in tutte le radio italiane a partire da venerdì 7 luglio.

Cosa ne pensate di questa canzone di Olivia Rodrigo?