Olivia Rodrigo – bad idea right?: video, testo, traduzione e significato

Olivia Rodrigo ha appena pubblicato a grande sorpresa la sua nuova canzone Bad Idea Right? e puoi guardare il video musicale ufficiale proprio qui sotto.

Il brano è l’ideale seguito di vampire ed è una delle tracce di Guts, il secondo album di prossima uscita dell’artista. La canzone parla di un ex fidanzato che si rivolge a Olivia e di come lei sappia che è una cattiva idea riallacciare un rapporto con lui, ma alla fine decide di farlo comunque.

Protagoniste del video di Bad Idea Right? sono le migliori amiche di Olivia nella vita reale: Iris Apatow, Tate McRae e Madison Hu.

Ascolta qui la nuova canzone di Olivia Rodrigo:

bad idea right – testo

Haven’t heard from you in a couple of months but i’m out right now and i’m all fucked up

and you’re calling my phone

you’re all alone

and i’m sensing some undertones

and i’m right here

with all my friends

but you’re sending me your new address

and i know we’re done i know we’re through

but god when i look at you

my brain goes ahhhh can’t hear my thoughts

(i can not hear my thoughts) like blah blah blah

(blah blah blah blah blah blah) should probably not

(i should probably probably not i should probably probably not)

seeing you tonight

it’s a bad idea right?

seeing you tonight it’s a bad idea right?

seeing you tonight it’s a bad idea right?

seeing you tonight fuck it, it’s fine

yes i know that he’s my ex

but can’t two people reconnect

i only see him as a friend

the biggest lie i ever said

oh yes i know that he’s my ex but can’t two people reconnect

i only see him as a friend

i just tripped and fell into his bed

now i’m getting in the car wrecking all my plans i know i should stop

but i can’t

and i told my friends i was asleep

but i never said where or in whose sheets

and i pull up to your place on the second floor and you’re standing smiling at the door

and i’m sure i’ve seen much hotter men

but i really can’t remember when

my brain goes ahhhh can’t hear my thoughts

(i can not hear my thoughts) like blah blah blah

(blah blah blah blah blah blah) should probably not

(i should probably probably not i should probably probably not)

seeing you tonight

it’s a bad idea right?

seeing you tonight

it’s a bad idea right?

seeing you tonight

it’s a bad idea right?

seeing you tonight

fuck it, its fine

yes i know that he’s my ex

but can’t two people reconnect

i only see him as a friend

the biggest lie i ever said

oh yes i know that he’s my ex but can’t two people reconnect

i only see him as a friend

i just tripped and fell into his bed

oh yes i know that he’s my ex can’t two people reconnect

the biggest lie i ever said

i just tripped and fell into his bed

my brain goes ahhh

can’t hear my thoughts

the biggest lie i ever said

my brain goes ahhh

can’t hear my thoughts

i just tripped and fell into his bed

bad idea right – traduzione

Non ti sento da un paio di mesi, ma ora sono fuori e sono completamente incasinata

e stai chiamando il mio telefono

sei tutto solo

e sto percependo alcune sfumature

e sono proprio qui

con tutti i miei amici

ma mi mandi il tuo nuovo indirizzo

e so che abbiamo finito so che abbiamo finito

ma Dio quando ti guardo

il mio cervello fa ahhhh non riesco a sentire i miei pensieri

(non riesco a sentire i miei pensieri) come blah blah blah

(blah blah blah blah blah blah) probabilmente non dovrebbe

(probabilmente probabilmente non dovrei probabilmente probabilmente no)

vederti stasera

è una cattiva idea vero?

vederti stasera è una cattiva idea vero?

vederti stasera è una cattiva idea vero?

vederti stasera f***lo, va bene

sì, lo so che è il mio ex

ma due persone non possono riconnettersi

lo vedo solo come un amico

la più grande bugia che abbia mai detto

oh sì, so che è il mio ex ma due persone non possono riconnettersi

lo vedo solo come un amico

sono appena inciampata e sono caduta nel suo letto

ora sto salendo in macchina distruggendo tutti i miei piani, so che dovrei fermarmi

ma non posso

e ho detto ai miei amici che stavo dormendo

ma non ho mai detto dove o in quali lenzuola

e mi fermo al tuo posto al secondo piano e tu sei in piedi sorridente sulla porta

e sono sicura di aver visto uomini molto più sexy

ma davvero non ricordo quando

il mio cervello fa ahhhh non riesco a sentire i miei pensieri

(non riesco a sentire i miei pensieri) come blah blah blah

(blah blah blah blah blah blah) probabilmente non dovrebbe

(probabilmente probabilmente non dovrei probabilmente probabilmente no)

vederti stasera

è una cattiva idea vero?

vederti stasera

è una cattiva idea vero?

vederti stasera

è una cattiva idea vero?

vederti stasera

fanculo, va bene

sì, lo so che è il mio ex

ma due persone non possono riconnettersi

lo vedo solo come un amico

la più grande bugia che abbia mai detto

oh sì, so che è il mio ex ma due persone non possono riconnettersi

lo vedo solo come un amico

sono appena inciampata e sono caduta nel suo letto

oh sì, lo so che è il mio ex, due persone non possono riconnettersi

la più grande bugia che abbia mai detto

sono appena inciampata e sono caduta nel suo letto

il mio cervello fa ahhh

non riesco a sentire i miei pensieri

la più grande bugia che abbia mai detto

il mio cervello fa ahhh

non riesco a sentire i miei pensieri

sono appena inciampata e sono caduta nel suo letto