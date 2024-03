Olivia Rodrigo – obsessed: audio, testo e traduzione

Olivia Rodrigo pubblica venerdì 22 marzo 2024 il brano obsessed che è una delle tracce di Guts (spilled), la versione deluxe del secondo album dell’artista.

Ascolta qui la canzone

Testo obsessed di Olivia Rodrigo

[Intro]

La-da-da-da, da-da-da (Da-da-da-da-da)

La-da-da-da-da

[Verse 1]

If I told you how much I think about her

You’d think I was in love

And if you knew how much I looked at her pictures

You would think we’re best friends

[Pre-Chorus]

‘Cause I know her star sign, I know her blood type

I’ve seen every movie she’s been in, and, oh God, she’s beautiful

And I know you loved her, and I know I’m butthurt

But I can’t help it, no, I can’t help it

[Chorus]

I’m so obsessed with your ex (Uh-huh)

I know she’s been asleep on my side of your bed, and I can feel it

I’m starin’ at her like I wanna get hurt

And I remember every detail you have evеr told me, so be careful, baby

I’m so obsеssed with your ex (Ah)

Yeah, I’m so obsessed with your ex (Ah)

[Post-Chorus]

La-da-da-da, da-da-da

[Verse 2]

She’s got those lips, she’s got those hips

The life of every fuckin’ party

She’s talented, she’s good with kids

She even speaks kindly about me, ah-ah

[Pre-Chorus]

And I know you love me, and I know it’s crazy

But every time you call my name, I think you mistake me for her

You both have moved on, you don’t even talk

But I can’t help it, I got issues, I can’t help it, baby

[Chorus]

I’m so obsessed with your ex

I know she’s been asleep on my side of your bed, and I can feel it

I’m starin’ at her like I wanna get hurt

And I remember every detail you have ever told me, so be careful, baby

I’m so obsessed with your ex (Ah)

Yeah, I’m so obsessed with your ex (Ah)

[Bridge]

Is she friends with your friends? Is she good in bed?

Do you think about her? No? I’m fine, it doesn’t matter, tell me

Is she easy-going? Never controlling?

Well-traveled? Well-read? Oh God, she makes me so upset

[Outro]

I’m so obsessed with your ex (Ah)

She’s been asleep on my side of your bed (Ah), woah

I’m so obsessed with your ex (God, she makes me so upset)

I’m so obsessed with your, with your ex

Traduzione

[Introduzione]

La-da-da-da, da-da-da (Da-da-da-da-da)

La-da-da-da-da

[Verso 1]

Se ti dicessi quanto penso a lei

Penseresti che sono innamorato

E se sapessi quanto guardavo le sue foto

Penseresti che siamo migliori amiche

[Pre-ritornello]

Perché conosco il suo segno zodiacale, conosco il suo gruppo sanguigno

Ho visto tutti i film in cui ha recitato e, oh Dio, è bellissima

E so che l’amavi, e so di essere un’ idiota

Ma non posso farci niente, no, non posso farci niente

[Coro]

Sono così ossessionato dalla tua ex (Uh-huh)

So che ha dormito dalla mia parte del letto e lo sento

La sto fissando come se volesse farmi male

E ricordo ogni dettaglio che mi hai raccontato, quindi fai attenzione, baby

Sono così ossessionato dalla tua ex (Ah)

Sì, sono così ossessionato dalla tua ex (Ah)

[Post-Ritornello]

La-da-da-da, da-da-da

[Verso 2]

Ha quelle labbra, ha quei fianchi

La vita di ogni f***uta festa

Ha talento, è brava con i bambini

Parla anche gentilmente di me, ah-ah

[Pre-ritornello]

E so che mi ami, e so che è pazzesco

Ma ogni volta che chiami il mio nome, penso che mi scambi per lei

Entrambi siete andati avanti, non parlate nemmeno

Ma non posso farci niente, ho dei problemi, non posso farci niente, tesoro

[Coro]

Sono così ossessionato dalla tua ex

So che ha dormito dalla mia parte del letto e lo sento

La sto fissando come se volessi farmi male

E ricordo ogni dettaglio che mi hai raccontato, quindi fai attenzione, tesoro

Sono così ossessionato dalla tua ex (Ah)

Sì, sono così ossessionato dalla tua ex (Ah)

[Ponte]

È amica dei tuoi amici? È brava a letto?

Pensi a lei? NO? Sto bene, non importa, dimmelo

È accomodante? Non controlli mai?

Hai viaggiato molto? Ben letto? Oh Dio, mi fa così arrabbiare

[Finale]

Sono così ossessionato dalla tua ex (Ah)

Ha dormito dalla mia parte del letto (Ah), woah

Sono così ossessionato dalla tua ex (Dio, mi fa così arrabbiare)

Sono così ossessionato da te, dalla tua ex

