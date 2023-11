Hunger Games: Olivia Rodrigo nella colonna sonora del nuovo film

Nessun nuovo brano di Taylor Swift comparirà nella colonna sonora di Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente ma Olivia Rodrigo non si è fatta sfuggire l’opportunità di far parte del film. Olivia Rodrigo ha scritto e cantato Can’t Catch Me Now per il nuovo film della saga di Hunger Games.

Olivia Rodrigo: tutto quello che sappiamo su Can’t Catch Me Now, la nuova canzone di Hunger Games

Mercoledì, Lionsgate ha preso il controllo di Times Square con un annuncio su un cartellone pubblicitario e ha anche trasmesso le relative notizie in streaming durante uno speciale evento di un’ora trasmesso in diretta su TikTok. La celebrazione era quella di festeggiare la vendita dei biglietti per il prequel di Hunger Games e il fatto che la Rodrigo fosse l’artista musicale segreto del film, secondo quanto recita il comunicato stampa.

I fan hanno anche avuto una mini-sessione di ascolto della canzone, ricevendo un’anteprima di 60 secondi della nuova musica.Il divertimento non è finito qui perché erano presenti anche i membri del cast Tom Blyth, Rachel Zegler e Josh Andrés Rivera, autorizzati dal Sag-Afrta alla promozione del film.

Coloro che si sono riuniti a Times Square per l’evento hanno potuto vedere una clip del film, seguita da un coro dal vivo di oltre 50 membri che cantava “The Hanging Tree“.

“Fin dall’inizio di questo franchise, abbiamo avuto la fortuna di attrarre alcuni degli artisti discografici più talentuosi del mondo, la cui musica ha accentuato e completato la drammaticità dei film sottolineando al tempo stesso il peso emotivo portato dai personaggi. Con i suoi testi carichi di emozioni e la sua voce incalzante, Olivia Rodrigo attinge a tutto questo tanto quanto qualsiasi artista di oggi”, ha dichiarato Francis Lawrence, che ha diretto tre dei quattro film originali di Hunger Games e si è seduto dietro la macchina da presa anche per questa nuova pellicola.

“Can’t Catch Me Now” è disponibile per il preordine ed è la prima traccia della colonna sonora di 17 brani del film. La musica uscirà il 17 novembre, lo stesso giorno del film.

Vi segnaliamo che oltre ad Olivia Rodrigo anche Rechel Zegler appare nella colonna sonora di diverse canzoni.

La sinossi del film

Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l’ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un’orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Con l’avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12.

Ma quando Lucy Grey magnetizza l’intera nazione di Panem cantando con aria di sfida alla cerimonia della mietitura, Snow comprende che potrebbe ribaltare la situazione a suo favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l’astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza dando vita a una corsa contro il tempo che decreterà chi è l’usignolo e chi il serpente.

