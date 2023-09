Olivia Rodrigo – love is embarassing: audio, testo e traduzione della canzone

Olivia Rodrigo ha pubblicato venerdì 8 settembre il brano love is embarassing che è una delle tracce di Guts, il secondo album dell’artista, in uscita il medesimo giorno.

“love is embarrassing” esplora in modo sincero le montagne russe emotive di una relazione amorosa.

Testo love is embarassing

[Verse 1]

I told my friends you were the one

After I’d known you like a month

And then you kissed some girl from high school

And I stayed in bed for like a week

When you said space was what you need

Waited by my phone like a goddamn fool

[Chorus]

And now it don’t mean a thing

God, love’s fuckin’ embarrassin’

Just watch as I crucify myself

For some weird second string

Loser who’s not worth mentioning

My God, love’s embarrassing as hell

[Verse 2]

And I consoled you while you cried

Over your ex-girlfriend’s new guy

My God, how could I be so stupid?

You found a new version of me

And I damn near startеd World War III

Jesus, what was I even doin’?

[Chorus]

‘Causе now it don’t mean a thing

God, love’s fuckin’ embarrassin’

Just watch as I crucify myself

For some weird second string

Loser who’s not worth mentioning

My God, love’s embarrassing as hell

[Bridge]

I give up, give up, I give up everything

I placed my bets, and it’s not worth anything

I give up, give up, but I keep comin’ back for more

[Chorus]

Yeah, it don’t mean a thing

God, love’s fuckin’ embarrassing

Just watch as I crucify myself, hey, hey, hey

For some weird second string

Loser who’s not worth mentioning

My God, love’s embarrassing as hell

[Outro]

Yeah, yeah, I give up (Ah), give up, I give up everything (Ah-ha-ha)

I’m plannin’ out my wedding with some guy I’m never marryin’

I’m givin’ up, I’m givin’ up, but I keep comin’ back for more

Traduzione love is embarassing

Olivia Rodrigo – GUTS:

L’album è stato registrato con il fedele produttore Daniel Nigro, già dietro il suo disco di debutto da record, SOUR (certificato Platino in Italia). A partire da oggi l’album è pre-ordinabile in formato CD e vinile. Inoltre, quattro speciali vinili con colorazioni diverse saranno disponibili per l’acquisto in esclusiva sullo shop di Universal Music Italia.

“Questo album rappresenta le difficoltà dell’affacciarsi alla vita adulta e il cercare di capire chi sono in questo punto della mia vita” – racconta Olivia Rodrigo. “Mi sembra che siano passati 10 anni nel periodo tra i 18 e 20 anni. È stato un periodo così intenso di disagio e cambiamento. Penso che siano componenti naturali nel processo di crescita, e spero che l’album rifletta tutto ciò”.

Il primo singolo estratto, “vampire” uscirà questo venerdì sulle piattaforme digitali e sarà in tutte le radio italiane a partire da venerdì 7 luglio.

Cosa ne pensate di questa canzone di Olivia Rodrigo?