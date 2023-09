Olivia Rodrigo – pretty isn’t pretty: audio, testo e traduzione della canzone

Olivia Rodrigo ha pubblicato venerdì 8 settembre il brano pretty isn’t pretty che è una delle tracce di Guts, il secondo album dell’artista, in uscita il medesimo giorno.

La canzone racconta degli standard impossibili che vengono messi sulle giovani donne nella società: la pressione di essere allo stesso attraenti, sexy, profonde, divertenti, gentili, aspirazionali e sempre grate.

Testo pretty isn’t pretty

[Verse 1]

Bought a bunch of makeup

Tryna cover up my face

I started to skip lunch

Stopped eatin’ cake on birthdays

I bought a new prescription

To try and stay calm

‘Cause there’s always somethin’ missin’

There’s always somethin’ in the mirror that I think looks wrong

[Chorus]

When pretty isn’t pretty enough

What do you do?

And everybody’s keepin’ it up

So you think it’s you

I could change up my body, and change up my face

I could try every lipstick in every shade

But I’d always feel the same

‘Cause pretty isn’t pretty enough anyway

[Verse 2]

You can win the battle

But you’ll never win the war

You fix thе things you hated

And you’d still feel so insecure

And I try to ignorе it, but it’s everythin’ I see

It’s on the poster on the wall, it’s in the shitty magazines

It’s in my phone, it’s in my head, it’s in the boys I bring to bed

It’s all around, it’s all the time, I don’t know why I even try

[Chorus]

When pretty isn’t pretty enough

What do you do?

And everybody’s keepin’ it up

So you think it’s you

I could change up my body, and change up my face

I could try every lipstick in every shade

But I’d always feel the same

‘Cause pretty isn’t pretty enough

[Bridge]

And I bought all the clothes that they told me to buy

I chased some dumb ideal my whole fucking life

And none of it matters, and none of it ends

You just feel like shit over and over again

[Outro]

No, it’ll never change

Pretty isn’t pretty enough

Everybody’s keepin’ it up, oh

Pretty isn’t pretty enough

Pretty isn’t

Traduzione pretty isn’t pretty

IN AGGIORNAMENTO

Olivia Rodrigo – GUTS:

L’album è stato registrato con il fedele produttore Daniel Nigro, già dietro il suo disco di debutto da record, SOUR (certificato Platino in Italia). A partire da oggi l’album è pre-ordinabile in formato CD e vinile. Inoltre, quattro speciali vinili con colorazioni diverse saranno disponibili per l’acquisto in esclusiva sullo shop di Universal Music Italia.

“Questo album rappresenta le difficoltà dell’affacciarsi alla vita adulta e il cercare di capire chi sono in questo punto della mia vita” – racconta Olivia Rodrigo. “Mi sembra che siano passati 10 anni nel periodo tra i 18 e 20 anni. È stato un periodo così intenso di disagio e cambiamento. Penso che siano componenti naturali nel processo di crescita, e spero che l’album rifletta tutto ciò”.

Il primo singolo estratto, “vampire” uscirà questo venerdì sulle piattaforme digitali e sarà in tutte le radio italiane a partire da venerdì 7 luglio.

