Olivia Rodrigo – vampire: video, testo, traduzione e significato

Olivia Rodrigo è ufficialmente tornata!. Il primo singolo estratto, vampire è disponibile da oggi, venerdì 30 giugno, sulle piattaforme digitali e sarà in tutte le radio italiane a partire da venerdì 7 luglio.

vampire – Significato della canzone:

Nella canzone Olivia descrive la relazione con un ragazzo e di come lui si è approfittato di lei, dicendo bugie e usandola per i suoi interessi. Nel brano usa la metafora del vampiro che ha bevuto il suo sangue ed ha lasciato il segno.

Ascolta qui vampire di Olivia Rodrigo:

vampire – testo:

[Verse 1]

Hate to give the satisfaction asking how you’re doing now

How’s the castle built off people you pretend to care about?

Just what you wanted

Look at you, cool guy, you got it

I see the parties and the diamonds sometimes when I close my eyes

Six months of torture you sold as some forbidden paradise

I loved you truly

You gotta laugh at the stupidity

[Chorus]

‘Cause I’ve made some real big mistakes

But you make the worst one look fine

I should’ve known it was strange

You only come out at night

I used to think I was smart

But you made me look so naive

The way you sold me for parts

As you sunk your teeth into me, oh

Bloodsucker, famefucker

Bleedin’ me dry like a goddamn vampire

[Verse 2]

And every girl I ever talked to told me you were bad, bad news

You called them crazy, God, I hate the way I called ‘em crazy too

You’re so convincing

How do you lie without flinching?

(How do you lie? How do you lie? How do you lie?)

Oh, what a mesmerizing, paralyzing, fucked up little thrill

Can’t figure out just how you do it and God knows I never will

Went for me and not her

‘Cause girls your age know better

[Chorus]

I’ve made some real big mistakes

But you make the worst one look fine

I should’ve known it was strange

You only come out at night

I used to think I was smart

But you made me look so naive

The way you sold me for parts

As you sunk your teeth into me, oh

Bloodsucker, famefucker

Bleedin’ me dry like a goddamn vampire

[Bridge]

(Ah)

You said it was true love, but wouldn’t that be hard?

You can’t love anyone ‘cause that could mean you had a heart

I tried to help you out, now I know that I can’t

‘Cause how you think’s the kind of thing I’ll never understand

[Chorus]

I’ve made some real big mistakes

But you make the worst one look fine

I should’ve known it was strange

You only come out at night

I used to think I was smart

But you made me look so naive

The way you sold me for parts

As you sunk your teeth into me, oh

Bloodsucker, famefucker

Bleedin’ me dry like a goddamn vampire

vampire – traduzione:

[Verse 1]

Odio darti la soddisfazione di chiederti come stai

Come si sta nel castello che hai costruito fingendo di tenere alle persone?

quello che volevi

guardati, il ragazzo figo, ce l’hai fatta

Vedo i party ed i diamanti quando chiudo gli occhi

Sei mesi di tortura che tu hai venduto come paradiso proibito

Ti ho amato davvero

Bisogna ridere di questa stupidità

[Chorus]

perché abbia fatto grandi errori

ma hai fatto il modo che il peggiore venisse visto bene

Avrei dovuto sapere che era strano

esci solo di notte

Pensavo di essere intelligente

ma mi hai fatto apparire così ingenua

il modo in cui mi hai venduto per le parti

mentre profondavi i denti dentro di me, oh

Succhiasangue, famefucker (che cerca la fama ad ogni costo, ndr)

mi hai prosciugato come un bravo vampiro

[Verse 2]

E ogni ragazza con cui ho parlato che tu eri cattivo, cattive notizie

Hai detto che erano pazze, Dio, odio il modo in cui ho detto anche io che erano pazze

Sei così convincente

Come riesci a mentire senza batter d”occhio?

(Come menti? Come menti? Come menti?)

Oh, che what a affascinante, paralizzante, incasinata piccola cotta

Cerco di capire come fai e Dio sa che non ci riuscirò mai

hai cercato me e non lei

perché le ragazze della tua età hanno capito

[Chorus]

perché abbia fatto grandi errori

ma hai fatto il modo che il peggiore venisse visto bene

Avrei dovuto sapere che era strano

esci solo di notte

Pensavo di essere intelligente

ma mi hai fatto apparire così ingenua

il modo in cui mi hai venduto per le parti

mentre profondavi i denti dentro di me, oh

Succhiasangue, famefucker (che cerca la fama ad ogni costo, ndr)

mi hai prosciugato come un bravo vampiro

[Bridge]

(Ah)

Hai detto che era vero amore, ma non sarebbe stato difficile?

Non puoi amare nessuno perché significherebbe che dovresti avere un cuore

Ho cerato di aiutarti, ora so che non posso

perché tu pensi il tipo di cose che non capirò mai

[Chorus]

perché abbia fatto grandi errori

ma hai fatto il modo che il peggiore venisse visto bene

Avrei dovuto sapere che era strano

esci solo di notte

Pensavo di essere intelligente

ma mi hai fatto apparire così ingenua

il modo in cui mi hai venduto per le parti

mentre profondavi i denti dentro di me, oh

Succhiasangue, famefucker (che cerca la fama ad ogni costo, ndr)

mi hai prosciugato come un bravo vampiro

Olivia Rodrigo – GUTS:

Con i suoi testi intimisti e ritornelli iconici ha conquistato milioni di fan e l’intero mondo del Pop ed Olivia Rodrigo è finalmente pronta a tornare e a cominciare un nuovo eccezionale capitolo. La cantante stava lavorando al disco da diversi mesi ed è sicuramente molto atteso dai visto, visto il grande successo di SOUR; l’album è stato registrato con il fedele produttore Daniel Nigro, già dietro il suo disco di debutto da record.

Ecco cosa ha detto sul nuovo progetto:

Questo album rappresenta le difficoltà dell’affacciarsi alla vita adulta e il cercare di capire chi sono in questo punto della mia vita. Mi sembra che siano passati 10 anni nel periodo tra i 18 e 20 anni. È stato un periodo così intenso di disagio e cambiamento. Penso che siano componenti naturali nel processo di crescita, e spero che l’album rifletta tutto ciò.