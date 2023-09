Olivia Rodrigo – lacy: audio, testo e traduzione della canzone

Olivia Rodrigo ha pubblicato venerdì 8 settembre il brano lacy che è una delle tracce di Guts, il secondo album dell’artista, in uscita il medesimo giorno.

Testo lacy

[Verse 1]

Lacy, oh, Lacy, skin like puff pastry

Aren’t you the sweetest thing on this side of Hell?

Dear angel Lacy, eyes white as daisies

Did I ever tell you that I’m not doin’ well?

[Chorus]

Ooh, I care, I care, I care

Like perfume that you wear, I linger all the time

Watching, hidden in plain sight

Ooh, I try, I try, I try

But it takes over my life, I see you everywhere

The sweetest torture one could bear

[Verse 2]

Smart, sexy Lacy, I’m losin’ it lately

I feel your compliments likе bullets on skin

Dazzling starlet, Bardot reincarnatе

Well, aren’t you the greatest thing to ever exist?

[Chorus]

Ooh, I care, I care, I care

Like ribbons in your hair, my stomach’s all in knots

You got the one thing that I want

Ooh, I try, I try, I try

Try to rationalize, people are people, but

It’s like you’re made of angel dust

[Bridge]

Oh, oh-oh, oh-oh

Oh, oh, oh-oh-oh, oh-oh

Oh, oh, oh, oh-oh

Oh-oh, oh-oh, oh

[Outro]

Lacy, oh, Lacy, it’s like you’re out to get me

You poison every little thing that I do

Lacy, oh, Lacy, I just loathe you lately

And I despise my jealous eyes and how hard they fell for you

Yeah, I despise my rotten mind and how much it worships you

Traduzione lacy

Olivia Rodrigo – GUTS:

L’album è stato registrato con il fedele produttore Daniel Nigro, già dietro il suo disco di debutto da record, SOUR (certificato Platino in Italia). A partire da oggi l’album è pre-ordinabile in formato CD e vinile. Inoltre, quattro speciali vinili con colorazioni diverse saranno disponibili per l’acquisto in esclusiva sullo shop di Universal Music Italia.

“Questo album rappresenta le difficoltà dell’affacciarsi alla vita adulta e il cercare di capire chi sono in questo punto della mia vita” – racconta Olivia Rodrigo. “Mi sembra che siano passati 10 anni nel periodo tra i 18 e 20 anni. È stato un periodo così intenso di disagio e cambiamento. Penso che siano componenti naturali nel processo di crescita, e spero che l’album rifletta tutto ciò”.

Il primo singolo estratto, “vampire” uscirà questo venerdì sulle piattaforme digitali e sarà in tutte le radio italiane a partire da venerdì 7 luglio.

