Dua Lipa: tutti i testi e le traduzioni di Future Nostalgia

Dua Lipa ha rilasciato con una settimana di anticipo il suo nuovo album Future Nostalgia. Originariamente previsto per il 3 aprile, la cantante ha scelto di dare ai fan questa sorpresa in anticipo. Da una parte per dare loro una gioia in questa terribile emergenza Coronavirus, dall’altra perché l’album era stato leakkato. La cosa ha fatto molto soffrire la cantante che ha lavorato sodo a questo ultimo progetto.

Tutti i testi e le traduzioni del nuovo album Future Nostalgia

Di seguito trovate tutti i testi e le traduzioni del nuovo album di Dua. Vi basterà cliccare sul nome della canzone che volete e avrete tutto a portata di mano.

Future Nostalgia

Don’t Start Now

Cool

Physical

Levitating

Pretty Please

Hallucinate

Love Again

Break My Heart

Good In Bed

Boys Will Be Boys





Il tour di Dua Lipa

In questi giorni la cantante ha anche deciso di posticipare il suo tour inizialmente previsto per i prossimi mesi. Il tour è stato spostato al 2021 così come la data di Milano inizialmente prevista per il 30 aprile è stata riprogrammata il 10 febbraio 2021 sempre al Mediolanum Forum di Assago. I biglietti rimarranno validi anche per la nuova data.

Non perdete questo link e vi aggiorneremo su qualsiasi ulteriore notizia e sulle nuove date del tour. I biglietti non sono attualmente disponibili su Ticketmaster e Ticketone ma potrebbero tornare online una volta annunciata la nuova data.