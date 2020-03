Dua Lipa: audio, testo e traduzione di Future Nostalgia

Dua Lipa ha rilasciato con una settimana di anticipo il suo nuovo album Future Nostalgia. Originariamente previsto per il 3 aprile, la cantante ha scelto di dare ai fan questa sorpresa in anticipo. Da una parte per dare loro una gioia in questa terribile emergenza Coronavirus, dall’altra perché l’album era stato leakkato. La cosa ha fatto molto soffrire la cantante che ha lavorato sodo a questo ultimo progetto.

Testo

Future

(Future nostalgia)

(Future nostalgia)

(Future nostalgia)

[Verse 1] You want a timeless song, I wanna change the gameLike modern architecture, John Lautner coming your wayI know you like this beat ’cause Jeff’s been doin’ the damn thingYou wanna turn it up loud, Future Nostalgia is the name (Future nostalgia) [Chorus] I know you’re dying trying to figure me outMy name’s on the tip of your tongue, keep running your mouthYou want the recipe, but can’t handle my soundMy sound, my sound (Future, future nostalgia) [Post-Chorus] No matter what you do, I’m gonna get it without ya (Hey, hey)(Future nostalgia)I know you ain’t used to a female alpha (No way, no way)(Future nostalgia)No matter what you do, I’m gonna get it without ya (Hey, hey)(Future nostalgia)I know you ain’t used to a female alpha (No way, no way)(Future nostalgia)

Can’t be a rolling stone if you live in a glass house (Future nostalgia)

You keep on talking that talk, one day, you’re gonna blast out

You can’t be bitter if I’m out here showing my face (Future nostalgia)

You want one now looks like, let me give you a taste

[Chorus] I know you’re dying trying to figure me outMy name’s on the tip of your tongue, keep running your mouthYou want the recipe, but can’t handle my soundMy sound, my sound (Future, future nostalgia) [Post-Chorus] No matter what you do, I’m gonna get it without ya (Hey, hey)(Future nostalgia)I know you ain’t used to a female alpha (No way, no way)(Future nostalgia)No matter what you do, I’m gonna get it without ya (Hey, hey)(Future nostalgia)I know you ain’t used to a female alpha (No way, no way)(Future nostalgia) [Bridge] You can’t get with this if you ain’t built for thisYou can’t get with this if you ain’t built for thisI can’t build you up if you ain’t tough enoughI can’t teach a man how to wear his pants (Haha)

I know you’re dying trying to figure me out

My name’s on the tip of your tongue, keep running your mouth

You want the recipe, but can’t handle my sound

My sound, my sound (Future)

I know you’re dying trying to figure me out

My name’s on the tip of your tongue, keep running your mouth

You want the recipe, but can’t handle my sound

My sound, my sound (Future, future nostalgia)

[Outro] (Future nostalgia)(Future nostalgia)My sound, my sound, my sound(Future, future nostalgia)





Traduzione di Dua Lipa

Futuro

(Futura nostalgia)

(Futura nostalgia)

(Futura nostalgia)

Vuoi una canzone senza tempo, voglio cambiare il gioco

Come l’architettura moderna, John Lautner arriva a modo tuo

So che ti piace questo ritmo perché Jeff ha fatto la dannata cosa

Vuoi alzare forte, Future Nostalgia è il nome (Future nostalgia)

So che stai morendo cercando di capirmi

Il mio nome è sulla punta della lingua, continua a correre la bocca

Vuoi la ricetta, ma non riesci a gestire il mio suono

Il mio suono, il mio suono (Futuro, nostalgia futura)

Non importa quello che fai, lo prenderò senza di te (Ehi, ehi)

(Futura nostalgia)

So che non sei abituato a una femmina alfa (Assolutamente no, in nessun modo)

(Futura nostalgia)

Non importa quello che fai, lo prenderò senza di te (Ehi, ehi)

(Futura nostalgia)

So che non sei abituato a una femmina alfa (Assolutamente no, in nessun modo)

(Futura nostalgia)

Non puoi essere una pietra rotolante se vivi in ​​una casa di vetro (nostalgia del futuro)

Continui a parlare di quel discorso, un giorno, uscirai di scena

Non puoi essere amaro se sono qui a mostrare la mia faccia (nostalgia futura)

Ne vuoi uno ora simile, lascia che ti dia un assaggio

So che stai morendo cercando di capirmi

Il mio nome è sulla punta della lingua, continua a correre la bocca

Vuoi la ricetta, ma non riesci a gestire il mio suono

Il mio suono, il mio suono (Futuro, nostalgia futura)

Non importa quello che fai, lo prenderò senza di te (Ehi, ehi)

(Futura nostalgia)

So che non sei abituato a una femmina alfa (Assolutamente no, in nessun modo)

(Futura nostalgia)

Non importa quello che fai, lo prenderò senza di te (Ehi, ehi)

(Futura nostalgia)

So che non sei abituato a una femmina alfa (Assolutamente no, in nessun modo)

(Futura nostalgia)

Non puoi farcela se non sei fatto per questo

Non puoi farcela se non sei fatto per questo

Non posso costruirti se non sei abbastanza duro

Non posso insegnare a un uomo come indossare i pantaloni (Haha)

So che stai morendo cercando di capirmi

Il mio nome è sulla punta della lingua, continua a correre la bocca

Vuoi la ricetta, ma non riesci a gestire il mio suono

Il mio suono, il mio suono (futuro)

So che stai morendo cercando di capirmi

Il mio nome è sulla punta della lingua, continua a correre la bocca

Vuoi la ricetta, ma non riesci a gestire il mio suono

Il mio suono, il mio suono (Futuro, nostalgia futura)

(Futura nostalgia)

(Futura nostalgia)

Il mio suono, il mio suono, il mio suono

(Futuro, futura nostalgia)