Dua Lipa ha rilasciato con una settimana di anticipo il suo nuovo album Future Nostalgia. Originariamente previsto per il 3 aprile, la cantante ha scelto di dare ai fan questa sorpresa in anticipo. Da una parte per dare loro una gioia in questa terribile emergenza Coronavirus, dall’altra perché l’album era stato leakkato. La cosa ha fatto molto soffrire la cantante che ha lavorato sodo a questo ultimo progetto.

Qui per ascoltare l’audio di Physical di Dua Lipa

Dua Lipa - Physical (Official Video)

Watch this video on YouTube

Testo

Common love isn’t for us

We created something phenomenal

Don’t you agree?

Don’t you agree?

You got me feeling diamond rich

Nothing on this planet compares to it

Don’t you agree?

Don’t you agree?

[Pre-Chorus] Who needs to go to sleep when I got you next to me? [Chorus] All night, I’ll riot with youI know you got my back and you know I got youSo come on (Come on), come on (Come on), come on (Come on)Let’s get physicalLights out, follow the noiseBaby, keep on dancing like you ain’t got a choiceSo come on (Come on), come on (Come on), come onLet’s get physical [Verse 2] Adrenaline keeps on rushing inLove the simulation we’re dreaming inDon’t you agree?Don’t you agree?I don’t wanna live another life‘Cause this one’s pretty niceLiving it up

Who needs to go to sleep when I got you next to me?

[Chorus] All night, I’ll riot with youI know you got my back and you know I got youSo come on (Come on), come on (Come on), come on (Come on)Let’s get physicalLights out, follow the noiseBaby, keep on dancing like you ain’t got a choiceSo come on (Come on), come on (Come on), come onLet’s get physical [Bridge] Hold on just a little tighterCome on, hold on, tell me if you’re readyCome on (Come on, come on)Baby, keep on dancingLet’s get physicalHold on just a little tighterCome on, hold on, tell me if you’re readyCome on (Come on, come on)Baby, keep on dancingLet’s get physical [Chorus] All night, I’ll riot with youI know you got my back and you know I got youSo come on, come on, come onLet’s get physicalLights out, follow the noiseBaby, keep on dancing like you ain’t got a choiceSo come on (Come on), come on (Come on), come onLet’s get physical (Physical, physical) [Outro] Let’s get physical (Physical, physical)Physical (Physical, physical)Let’s get physical (Physical, physical)Come on, phy-phy-phy-physical





Traduzione

L’amore comune non è per noi

Abbiamo creato qualcosa di fenomenale

Non sei d’accordo?

Non sei d’accordo?

Mi fai sentire ricco di diamanti

Niente su questo pianeta è paragonabile ad esso

Non sei d’accordo?

Non sei d’accordo?

[Pre-Chorus] Chi ha bisogno di andare a dormire quando ti ho accanto? [Coro] Tutta la notte, insorgerò con teSo che mi hai preso le spalle e sai che ti ho presoQuindi dai (dai), dai (dai), dai (dai)Diventiamo fisiciLuci spente, segui il rumorePiccola, continua a ballare come se non avessi sceltaQuindi dai (dai), dai (dai), daiDiventiamo fisici [Verso 2] L’adrenalina continua a correre dentroAdoro la simulazione in cui stiamo sognandoNon sei d’accordo?Non sei d’accordo?Non voglio vivere un’altra vitaPerché questo è piuttosto carinoVivendolo

Chi ha bisogno di andare a dormire quando ti ho accanto?

[Coro] Tutta la notte, insorgerò con teSo che mi hai preso le spalle e sai che ti ho presoQuindi dai (dai), dai (dai), dai (dai)Diventiamo fisiciLuci spente, segui il rumorePiccola, continua a ballare come se non avessi sceltaQuindi dai (dai), dai (dai), daiDiventiamo fisici [Ponte] Resisti solo un po ‘più strettoDai, aspetta, dimmi se sei prontoDai dai dai)Piccola, continua a ballareDiventiamo fisiciResisti solo un po ‘più strettoDai, aspetta, dimmi se sei prontoDai dai dai)Piccola, continua a ballareDiventiamo fisici [Coro] Tutta la notte, insorgerò con teSo che mi hai preso le spalle e sai che ti ho presoQuindi dai, dai, daiDiventiamo fisiciLuci spente, segui il rumorePiccola, continua a ballare come se non avessi sceltaQuindi dai (dai), dai (dai), daiAndiamo fisico (fisico, fisico) [Outro] Andiamo fisico (fisico, fisico)Fisico (fisico, fisico)Andiamo fisico (fisico, fisico)Dai, phy-phy-phy-fisico