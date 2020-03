Coronavirus: ecco come ordinare il lievito su internet (prezzi)

In questo periodo di quarantena forzata, ormai lo sappiamo molto bene, sentiamo il bisogno di passare il tempo anche cucinando. E quale miglior modo di combatterre la noia se non preparare pane, pizzze e torte? Certo, sempre se non mancasse in lievito!

Che ci crediate o meno, infatti, nelle ultime ore a causa del Coronavirus i supermercati (almeno stando a quello che leggiamo online) faticano a rifornirsi di lievito. O, più semplicemente, ci sono talmente tante persone alla ricerca di lievito che il prodotto, come l’amuchina, sta sparendo dagli scaffali!

Dove trovare, dunque, del buon lievito per la pizza e sopratttutto a che prezzo?

In questi giorni Amazon viene in vostro aiuto. I corrieri, nonostante l’emergenza, hanno infatti il diritto di circolare. Ovviamente, alla popolazione si richiede di utilizzare il servizio solo ed esclusivamente per beni di necessità. Per questo motivo, tutto il mondo degli alimentari è ancora operativo, seppur con le dovute precauzioni.

Su Amazon, dicevamo, sono disponibili diverse opzioni di lievito. Tutte, bene o male, rispecchiano indicativamente i prezzi che trovate nei punti vendita fisici. Cliccando sui link qui sotto potrete dunque acquistare del prodotto e farvelo spedire direttamente a casa!





















Qui sotto, sempre a proposito, trovate alcune delle battute più divertenti su Twitter legate a questa incredibile mancanza di lievito. Italiani: popolo di santi, poeti, navigatori e…fornai!

Domani mi tocca fare la spesa 😱 domande che mi affliggono:

– mi entreranno i pantaloni?

– la macchina partirà?

– ci sarà fila?

– ma soprattutto troverò il lievito? #meglioridere #covid19 — I am not normal. (@stefani76102098) March 26, 2020

Scusate ma io il lievito lo trovo sempre ce n'è in abbondanza nei supermercati del mio quartiere. C'è qualcosa che non mi torna dunque pic.twitter.com/Y7IkyIXn26 — Federica Sofficini (@FedeObliqua) March 26, 2020

Non so quando finirà l'emergenza ma so che, tra le tante nuove consapevolezze che ci lascerà questa drammatica stagione, ci sarà anche quella che il #lievito è il nuovo bene rifugio, credo che ormai lo vendano solo i pusher ai giardinetti… — zizzo ⚫⚪ (@emmezito) March 26, 2020

Vuole salire da me a prendere un po’ di lievito? — Vu (@VinsMarques) March 26, 2020

La ricetta della pizza

La pizza è senza ombra di dubbio una delle poche consolazioni culinarie di questo difficile periodo. La pizza è super semplice da preparare, molto più di quello che potreste pensare!

Per prepararla vi serviranno:

Farina Manitoba 200 g

Farina 00 300 g

Acqua a temperatura ambiente 300 ml

Olio extravergine d’oliva 35 g

Sale fino 10 g

Lievito di birra fresco 5 g

Versate in una ciotola la farina e mescolatela con un cucchiaino di sale circa. In un bicchiere separato fate sciogliere il lievito in acqua tiepida con un cucchiaino di zucchero o di malto. Versate l’acqua e il lievito nella ciotola con la farina ed iniziate ad impastare fino a che non otterrete una pallina elastica e liscia.

Lasciate riposare l’impasto per almeno due o tre ore in un luogo fresco e ventilato. Una volta terminata la lievitazione (l’impasto dovrà raddoppiare di volume) stendete l’impasto su un ripiano infarinato. Trasferite l’impasto su una teglia oliata e conditelo con salsa di pomodoro, mozzarella e tutti i vostri ingredienti preferiti a volontà!

Terminate con un filo d’olio e infornate in forno statico preriscaldato a 250* per circa 6,7 minuti! Controllate la cottura!