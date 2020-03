Dua Lipa: la data del tour a Milano posticipata nel 2021 (info e biglietti)

Confermato il posticipo dell’intero tour di Dua Lipa per il 2021. Il Future Nostalgia Tour non si terrà quest’anno ma avrà luogo l’anno prossimo.

Dua ha raccontato che posticiperà il suo nuovo tour mondiale: “ Sfortunatamente vista la situazione attuale nel mondo, la priorità è tutelare la salute di ciascuno e abbiamo dovuto posticipare le date inglesi ed europee del mio Future Nostalgia Tour. I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per le nuove date. Annuncerò presto anche nuovi show in tutto il mondo. Voglio esibirmi in tantissimi Paesi!”.

La data prevista al Mediolanum Forum di Assago per il 30 aprile è stata posticipata al 10 febbraio del 2021 e i biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per la nuova data. Per ulteriori informazioni potete fare riferimento ai canali ufficiali di TicketOne e Ticketmaster.

Mercoledì 25 marzo sarà rilasciato il nuovo singolo Break My Heart mentre il 27 marzo la cantante ha annunciato che rilascerà il suo album, precedentemente previsto per il 3 aprile. Da un lato un omaggio ai fan in questo momento di emergenza per il Coronavirus, dall’altro un modo per tutelarsi visto che il suo album è stato leakkato appena qualche giorno fa.