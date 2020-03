Dua Lipa ha rilasciato con una settimana di anticipo il suo nuovo album Future Nostalgia. Originariamente previsto per il 3 aprile, la cantante ha scelto di dare ai fan questa sorpresa in anticipo. Da una parte per dare loro una gioia in questa terribile emergenza Coronavirus, dall’altra perché l’album era stato leakkato. La cosa ha fatto molto soffrire la cantante che ha lavorato sodo a questo ultimo progetto.

Levitating

Testo di Dua Lipa

If you wanna run away with me, I know a galaxy

And I can take you for a ride

I had a premonition that we fell into a rhythm

Where the music don’t stop for life

Glitter in the sky, glitter in my eyes

Shining just the way I like

If you’re feeling like you need a little bit of company

You met me at the perfect time

Traduzione di Dua Lipa

[Pre-Chorus] You want me, I want you, babyMy sugar-boo, I’m levitatingThe Milky Way, we’re renegadingYeah, yeah, yeah, yeah, yeah [Chorus] I got you, moonlight, you’re my starlightI need you all night, come on, dance with meI’m levitatingYou, moonlight, you’re my starlightI need you all night, come on, dance with meI’m levitating [Verse 2] I believe that you’re for me, I feel it in our energyI see us written in the starsWe can go wherever, so let’s do it now or neverBaby, nothing’s ever, ever too farGlitter in the sky, glitter in our eyesShining just the way we areI feel like we’re forever every time we get togetherBut whatever, let’s get lost on Mars [Pre-Chorus] You want me, I want you, babyMy sugar-boo, I’m levitatingThe Milky Way, we’re renegadingYeah, yeah, yeah, yeah, yeah [Chorus] I got you, moonlight, you’re my starlightI need you all night, come on, dance with meI’m levitatingYou, moonlight, you’re my starlightI need you all night, come on, dance with meI’m levitating [Post-Chorus] You can fly away with me tonightYou can fly away with me tonightBaby, let me take you for a rideYeah, yeah, yeah, yeah, yeahI’m levitating (Woo)You can fly away with me tonightYou can fly away with me tonightBaby, let me take you for a rideYeah, yeah, yeah, yeah, yeah (Woo) [Bridge] My love is like a rocket, watch it blast offAnd I’m feeling so electric, dance my ass offAnd even if I wanted to, I can’t stopYeah, yeah, yeah, yeah, yeahMy love is like a rocket, watch it blast offAnd I’m feeling so electric, dance my ass offAnd even if I wanted to, I can’t stopYeah, yeah, yeah, yeah, yeah [Pre-Chorus] You want me, I want you, babyMy sugar-boo, I’m levitatingThe Milky Way, we’re renegading [Chorus] I got you (Yeah), moonlight, you’re my starlightI need you all night (All night), come on, dance with meI’m levitating (Woo) [Post-Chorus] You can fly away with me tonight (Tonight)You can fly away with me tonightBaby, let me take you for a rideYeah, yeah, yeah, yeah, yeah (Take you for a ride)I’m levitating (Woo)You can fly away with me tonight (Tonight)You can fly away with me tonightBaby, let me take you for a rideYeah, yeah, yeah, yeah, yeah (Let me take you for a ride) [Chorus] I got you, moonlight, you’re my starlight (You are my starlight)I need you all night, come on, dance with meI’m levitatingYou, moonlight, you’re my starlight (You’re the moonlight)I need you all night, come on, dance with meI’m levitating

Se vuoi scappare con me, conosco una galassia

E posso portarti a fare un giro

Ho avuto una premonizione che siamo caduti in un ritmo

Dove la musica non si ferma per la vita

Glitter nel cielo, glitter nei miei occhi

Splendente proprio come piace a me

Se ti senti come se avessi bisogno di un po ‘di compagnia

Mi hai incontrato al momento giusto

Mi vuoi, ti voglio, piccola

Mio zuccherino, sto levitando

La Via Lattea, stiamo rinnegando

Sì, sì, sì, sì, sì

Ti ho preso, al chiaro di luna, sei la mia luce delle stelle

Ho bisogno di te tutta la notte, dai, balla con me

Sto levitando

Tu, al chiaro di luna, sei la mia luce delle stelle

Ho bisogno di te tutta la notte, dai, balla con me

Sto levitando

Credo che tu sia per me, lo sento nella nostra energia

Ci vedo scritti nelle stelle

Possiamo andare ovunque, quindi facciamolo ora o mai più

Baby, niente è mai, mai troppo lontano

Scintillio nel cielo, scintillio nei nostri occhi

Brillando come siamo

Sento che siamo per sempre ogni volta che ci riuniamo

Ma qualunque cosa, perdiamoci su Marte

Mi vuoi, ti voglio, piccola

Mio zuccherino, sto levitando

La Via Lattea, stiamo rinnegando

Sì, sì, sì, sì, sì

Ti ho preso, al chiaro di luna, sei la mia luce delle stelle

Ho bisogno di te tutta la notte, dai, balla con me

Sto levitando

Tu, al chiaro di luna, sei la mia luce delle stelle

Ho bisogno di te tutta la notte, dai, balla con me

Sto levitando

Puoi volare via con me stasera

Puoi volare via con me stasera

Piccola, lascia che ti porti a fare un giro

Sì, sì, sì, sì, sì

Sto levitando (Woo)

Puoi volare via con me stasera

Puoi volare via con me stasera

Piccola, lascia che ti porti a fare un giro

Sì, sì, sì, sì, sì (Woo)

Il mio amore è come un razzo, guardalo sparare

E mi sento così elettrico, mi ballo il culo

E anche se volessi, non posso smettere

Sì, sì, sì, sì, sì

Il mio amore è come un razzo, guardalo sparare

E mi sento così elettrico, mi ballo il culo

E anche se volessi, non posso smettere

Sì, sì, sì, sì, sì

Mi vuoi, ti voglio, piccola

Mio zuccherino, sto levitando

La Via Lattea, stiamo rinnegando

Ti ho preso (sì), al chiaro di luna, sei la mia luce delle stelle

Ho bisogno di te tutta la notte (tutta la notte), dai, balla con me

Sto levitando (Woo)

Puoi volare via con me stanotte (Stasera)

Puoi volare via con me stasera

Piccola, lascia che ti porti a fare un giro

Sì, sì, sì, sì, sì (portati a fare un giro)

Sto levitando (Woo)

Puoi volare via con me stanotte (Stasera)

Puoi volare via con me stasera

Piccola, lascia che ti porti a fare un giro

Sì, sì, sì, sì, sì (lascia che ti porti a fare un giro)