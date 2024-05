Camila Cabello annuncia il nuovo album: C, XOXO

La popstar mondiale Camila Cabello annuncia l’uscita del suo quarto album in studio, C, XOXO, prevista per il 28 giugno.

Dopo un’apparizione al MET GALA e un weekend trascorso in Formula 1 dove ha fatto visita alla Ferrari, Camila è pronta a tornare con nuova musica annunciando la sua nuova fatica discografica.

C, XOXO è stato scritto dalla cantautrice e realizzato insieme al produttore esecutivo El Guincho (Rosalìa, FKA Twigs, Frank Ocean) e co-prodotto da Jasper Harris (Doja Cat, Lil Nas X, Jack Harlow).

Camila ha descritto il suo nuovo album come un disco di “immediata e assoluta onestà emotiva” e come il suo “progetto più coraggioso uscito finora”. È anche una lettera d’amore a Miami.

Nata a Cuba e cresciuta a Miami, la popstar Camila Cabello ha da poco pubblicato il singolo I Luv It con Playboi Carti, spiazzando tutti e lanciando la sua nuova era discografica che la vedrà sperimentare a livello di sonorità e direzione musicale.

In una recente intervista per Paper Magazine, a chi l’accusava di aver cambiato sound e immagine per accaparrarsi una nuova nicchia di fan, Camila ha risposto:

“Ci sono alcuni commenti che vedo del tipo: ‘Vuole tanto essere quella ragazza e non lo sarà mai. E io replico: ‘Non voglio essere quella ragazza. Non so nemmeno cosa significhi“, assicurando come non ci sia nessuna “pianificazione” dietro tutto ciò.

Paper Magazine ha descritto il brano come “genuinamente caotico, veloce e digitalizzato, che ti sfreccia davanti come un’auto sportiva a Miami”.

Sempre a proposito di I Luv It, Camila ha dichiarato: “Alcune cose nel regno degli umani mi fanno sentire come se fossi lanciata nello spazio e uno di questi momenti è dato dalle rare volte in cui ho trovato una chimica incredibile con qualcuno. Parte del pacchetto è anche il dramma emotivo tra voi e quella persona, il caos, le farfalle, i nervi, la passione. È insostenibile, non è un processo pacifico ed è estenuante. Ma lo adoro”.

Il nuovo singolo di Camila Cabello arriva accompagnato da un videoclip, diretto da Nicolàs Méndez at CANADA (Dua Lipa) e girato a Miami.

