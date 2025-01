Camila Cabello ha un nuovo fidanzato? Ecco di chi si tratta

Camila Cabello sembra aver iniziato il suo 2025 con un nuovo amore: Henry Junior Chalhoub, un ricco imprenditore libanese. La coppia, di recente, è stata avvistata insieme mentre era in vacanza a St. Barts, dove hanno condiviso dei momenti romantici e dei pubblici gesti d’affetto.

Classe 1986, Henry fa parte della famiglia Chalhoub, considerata una delle più ricche e influenti del Medio Oriente, e in passato ha frequentato la modella Joan Smalls. Il padre del giovane, Michel Chalhoub, è stato uno dei fondatori del Chalhoub Group, una delle principali società di distribuzione di beni di lusso nel Medio Oriente. Henry lavora in Barents Reinsurance, una società specializzata in soluzioni di riassicurazione e secondo Forbes ha ereditato dal padre un patrimonio miliardario.

Camila e Henry sono stati visti insieme per la prima volta lo scorso agosto quando sono state diffuse alcune foto che li ritraevano ad Ibiza. Poi, nel novembre 2024 hanno partecipato a una festa dello stilista libanese Elie Saab in Arabia Saudita. Secondo le indiscrezioni fornite dalla rivista DeuxMoi “sono stati tutto il tempo insieme“. Da allora, sono stati spesso fotografati in vari eventi di alto profilo. Nonostante la loro relazione sia ancora ufficialmente non confermata e, fatta eccezione di queste occasioni, lontana dai riflettori, i loro gesti pubblici hanno fatto pensare a molti che siano fidanzati.

Camila, dopo la fine della sua relazione complicata con Shawn Mendes, sembra aver trovato in Henry un nuovo compagno con cui condividere dei momenti di gioia e di romanticismo. Prima di Shawn, l’artista ha vissuto due altre storie d’amore: la prima con il coach Matthew Hussey e la seconda con l’imprenditore Austin Kevitch.

