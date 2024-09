Camila Cabello – GODSPEED: video ufficiale, testo e traduzione

GODSPEED è una delle tracce di C, XOXO Magic City Edition di Camila Cabello. Si tratta della riedizione del quarto album in studio di Camila, C, XOXO, in uscita venerdì 6 settembre 2024.

Un’anteprima del video è stato reso noto con la pubblicazione da parte di Camila di un post su X.

i wish you well, but far away from me godspeed. 9/6 https://t.co/2RRsLW0fv8 pic.twitter.com/GC563DbBxM — camila (@Camila_Cabello) August 30, 2024

Testo GODSPEED di Camila Cabello

I don’t wanna be at this party anymore

I don’t think your jokes sound funny anymore

All these shoes I can’t dance in, what for?

Let me let this out, barefoot on the floor

And they’re gonna say I should probably up the meds

That some things should’ve stayed in my head

I’m tired of playing pretend

Stop driving, it’s a dead end

We’re living in a ghost world

We’re living in a past life

If everything could stay the same

Wouldn’t it be nice?

But you know me, you know me, I-

Always know just when to leave

When the night is past its peak

And I hope you find some peace

Godspeed

Peace is so elusive

Joy is so elusive

Kisses to my muses

Truces for the bruises

I got real life angels

Got me when I lose it

If I gotta burn a bridge

They’ll help me light the fuses

Sometimes I just lose it

Thoughts can be abusive

Times where I lose sight of love, the real reason I do this

15 since I do this

26, I choose this

We’re living in a ghost world

We’re living in a past life

If everything could stay the same

Wouldn’t it be nice?

But you know me, you know me, I-

Always know just when to leave

When the night is past its peak

And I hope you find some peace

Godspeed

Godspeed

Godspeed

Godspeed

I let you go and I feel more like me

I wish you well, but far away from me

Godspeed

Godspeed

Traduzione

Non voglio più essere a questa festa

Non penso più che le tue battute suonino divertenti

Tutte queste scarpe con cui non so ballare, per cosa?

Lasciami sfogare, a piedi nudi sul pavimento

E diranno che probabilmente dovrei aumentare le medicine

Che alcune cose avrebbero dovuto restare nella mia testa

Sono stanca di giocare a fingere

Smettila di guidare, è un vicolo cieco

Stiamo vivendo in un mondo fantasma

Stiamo vivendo in una vita passata

Se tutto potesse rimanere uguale

Non sarebbe bello? Ma tu mi conosci, tu mi conosci, io-

So sempre quando è il momento di andarmene

Quando la notte è passata il suo apice

E spero che tu trovi un po’ di pace

Buona fortuna

La pace è così sfuggente

La gioia è così sfuggente

Baci alle mie muse

Tregue per i lividi

Ho angeli nella vita reale

Mi hanno quando lo perdo

Se devo bruciare un ponte

Mi aiuteranno ad accendere le micce

A volte lo perdo e basta

I pensieri possono essere offensivi

Momenti in cui perdo di vista l’amore, il vero motivo per cui lo faccio

15 da quando lo faccio

26, scelgo questo

Stiamo vivendo in un mondo fantasma

Stiamo vivendo in una vita passata

Se tutto potesse rimanere uguale

Non sarebbe bello?

Ma tu mi conosci, tu mi conosci, io-

So sempre quando è il momento di andarmene

Quando la notte è passata dal suo apice

E spero che tu trovi un po’ di pace

Buongiorno

Buongiorno

Buongiorno

Buongiorno

Ti lascio andare e mi sento più me stessa

Ti auguro il meglio, ma lontano da me

Buongiorno

Buongiorno

Significato GODSPEED

Il significato del testo della canzone di Camila Cabello non è stato spiegato ma i suoi versi lasciano trasparire un sentimento nostalgico, la consapevolezza da parte della protagonista che una storia d’amore è giunta al termine, che quella magica sintonia che la legava ad una persona è ormai svanita.

Il frammento finale del video, poi, mostra una Camila tornare al suo colore di capelli naturale, forse a voler indicare che nonostante il cambiamento esteriore di questa sua nuova era, è rimasta la stessa.