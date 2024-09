Camila Cabello – CAN FRIENDS KISS: anteprima audio, testo e traduzione

CAN FRIENDS KISS è una delle tracce di C, XOXO Magic City Edition di Camila Cabello. Si tratta della riedizione del quarto album in studio di Camila, C, XOXO, in uscita venerdì 6 settembre 2024.

Una parte del testo è già nota, in seguito all’esibizione live di Camila al festival Rock in Rio 2024.

Anteprima audio

Testo CAN FRIENDS KISS di Camila Cabello

[Intro]

I think it felt pretty good to kiss you

Yes, I’m serious

It’s been so long since either of us have been in a relationship

[?]

I trust you more than anyone else

And if I’m going to do with it anyone, I want it to be you

So, what do you say?

[Verse 1]

Uh

I’ma call you and I’ma hit your number

Imma slow wind and make you wonder, uh

Fantasies about you in my head, yeah

I know that we shouldn’t but

[Chorus]

Can friends kiss? Touch each other like this?

Undercover like this, little too close

Better pop that song, and my mind is goin’ like this

Teasin’ on you like this, put it on you like this

Little too close, bеtter conscious on

And my mind is goin’ like this

I don’t like your nеw girl, she don’t know me, yeah

When you talk about her, cranky and moody (Yeah)

And this one is on my neck, yeah (This one)

I wanted to drip, drip on your lips

[Pre-Chorus]

Come party, come touch my body

I’m a busy body

Come find me, come get behind me, yeah

Come party, come touch my body

I’m a busy body

Come find me, come get behind me, baby

[Chorus]

Can friends kiss? Touch each other like this?

Undercover like this, little too close (Yeah)

Better pop that song, and my mind is goin’ like this

Teasin’ on you like this, put it on you like this

Little too close, better conscious on

And my mind is goin’ like this

[Bridge]

Go and lock the door

Found in love with me, I’m bored

We both know I’m yours

I can’t do it anymore

This blue chiffon

Off, off, off, need it gone

More addicted on

And it goes on and on

[Chorus]

Can friends kiss? Touch each other like this?

Undercover like this, little too close

Better pop that song, and my mind is goin’ like this

Teasin’ on you like this, put it on you like this

Little too close, better conscious on

And my mind is goin’ like this

[Outro]

Teasin’ on you, put it on you like this

Traduzione

[Intro]

Penso che baciarti sia stato piuttosto bello

Sì, dico sul serio

È passato così tanto tempo dall’ultima volta che uno di noi due ha avuto una relazione

[?]

Mi fido di te più di chiunque altro

E se devo fare con qualcuno, voglio che tu sia

Allora, cosa ne dici?

[Strofa 1]

Uh

Ti chiamerò e ti contatterò

Rallenterò il ritmo e ti farò meravigliare, uh

Fantasie su di te nella mia testa, sì

So che non dovremmo ma

[Ritornello]

Gli amici possono baciarsi? Toccarsi così? Sotto copertura così, un po’ troppo vicino

Meglio che tiri fuori quella canzone, e la mia mente va così

Ti stuzzico così, te la metto addosso così

Un po’ troppo vicino, meglio cosciente

E la mia mente va così

[Strofa 2]

Non mi piace la tua nuova ragazza, non mi conosce, sì

Quando parli di lei, irritabile e lunatico (Sì)

E questa è sul mio collo, sì (Questa)

Volevo gocciolare, gocciolare sulle tue labbra

[Pre-ritornello]

Vieni a fare festa, vieni a toccare il mio corpo

Sono una ficcanaso

Vieni a trovarmi, vieni a metterti dietro di me, sì

Vieni a fare festa, vieni a toccare il mio corpo

Sono una ficcanaso

Vieni a trovarmi, vieni a metterti dietro di me, baby

[Ritornello]

Gli amici possono baciarsi? Toccarsi così? Sotto copertura così, un po’ troppo vicino (Sì)

Meglio che spari quella canzone, e la mia mente va così

Ti stuzzico così, mettilo su di te così

Un po’ troppo vicino, meglio cosciente

E la mia mente va così

[Bridge]

Vai e chiudi la porta

Trovata innamorata di me, mi annoio

Sappiamo entrambi che sono tua

Non ce la faccio più

Questo chiffon blu

Via, via, via, ho bisogno che se ne vada

Più dipendente

E continua e continua

[Chorus]

Gli amici possono baciarsi? Toccarsi così?

Sotto copertura così, un po’ troppo vicino

Meglio che sparisca quella canzone, e la mia mente va così

Ti stuzzico così, mettilo su di te così

Un po’ troppo vicino, meglio cosciente

E la mia mente va così

[Outro]

Ti stuzzico così, mettilo su di te così

Significato CAN FRIENDS KISS

Giocando tra il confine se siano solo “amici” o qualcosa di molto più, la canzone di Camila Cabello può essere interpretata come un riferimento al suo breve ritorno di fiamma con Shawn Mendes, avvenuto nel 2023. Sarebbe, insieme a June Gloom, il secondo brano del suo quarto album ad alludere alla storia con Shawn, a quel bacio al Coachella Festival che ha fatto sognare i fan.

(In aggiornamento)