Camila Cabello – Come show me: audio, testo e traduzione

Come show me è una delle tracce di C, XOXO Magic City Edition di Camila Cabello. Si tratta della riedizione del quarto album in studio di Camila, C, XOXO, in uscita venerdì 6 settembre 2024.

Testo Come show me di Camila Cabello

You only make me feel more lonely

You let me down like way too slowly

It’s too late now to act like homies

You say you’ve changed, okay come show me

Okay, okay, okay, come show me

Okay, okay, okay, come show me

Okay, okay, okay, come show me

Okay, okay, okay, come show me

Yeah

Come show me you can handle all this body

A little crazy but I know you got me

I’m like a 5”2 young Miami Barbie

Ride you like a Kawasaki

Pretty Flacka just like Rocky

And I know

Feel it deep down in my bones

Must be why I keep you close

Hands in my hair, baby

Steady it there, baby

Don’t go nowhere, baby

You only make me feel more lonely

You let me down like way too slowly

It’s too late now to act like homies

You say you’ve changed, okay come show me

Okay, okay, okay, come show me

Okay, okay, okay, come show me

Okay, okay, okay, come show me

Okay, okay, okay, come show me

In the pool, sippin’ sake

Icing you out like hockey

I got a new somebody, hey

Have a good summer baby

H.A.G.S on your yearbook, baby

Don’t even know you, lately

Yeah

Anna Wintour, send the addy

To the MET after party

All of my friends are hotties

Bass got the mirror trembling,

I got a cute text sending,

Putting on blush and blending

Got a gloss on my lips,

Belly chain on my hips,

I got a crush but which?

Well, hey, you know me

Got a French on my tips

Got a French on my lips

And everyone on myyyy

Traduzione

Mi fai solo sentire più sola

Mi deludi troppo lentamente

È troppo tardi ormai per comportarti come amici

Dici di essere cambiato, okay vieni a mostrarmelo

Ok, okay, okay, vieni a mostrarmelo

Ok, okay, okay, vieni a mostrarmelo

Ok, okay, okay, vieni a mostrarmelo

Ok, okay, okay, vieni a mostrarmelo

Sì

Vieni a mostrarmi che puoi gestire tutto questo corpo

Un po’ pazza ma so che mi hai preso

Sono come una giovane Barbie di Miami alta 5″2

Ti guido come una Kawasaki

Bella Flacka proprio come Rocky

E lo so

Lo sento in profondità nelle mie ossa

Deve essere il motivo per cui ti tengo vicino

Mani nei miei capelli, baby

Stai fermo lì, baby

Non andare da nessuna parte, baby

Mi fai solo sentire più sola

Mi deludi troppo lentamente

È troppo tardi ormai per comportarti come amici

Dici di essere cambiato, okay vieni a mostrarmelo io

Okay, okay, okay, vieni a farmi vedere

Okay, okay, okay, vieni a farmi vedere

Okay, okay, okay, vieni a farmi vedere

Okay, okay, okay, vieni a farmi vedere

In piscina, sorseggiando sakè

Ti faccio ghiacciare come l’hockey

Ho un nuovo qualcuno, hey

Trascorri una bella estate, tesoro

H.A.G.S sul tuo annuario, tesoro

Non ti conosco nemmeno, ultimamente

Sì

Anna Wintour, manda l’indirizzo

Alla festa dopo il MET

Tutte le mie amiche sono delle gran f***e

Bass ha fatto tremare lo specchio,

Ho un messaggio carino da inviare,

Metto il fard e sfumo

Ho un gloss sulle labbra,

Catena per la pancia sui fianchi,

Ho una cotta ma quale?

Beh, hey, mi conosci

Ho un French sulle punte

Ho un French sulle labbra

E tutti sul mio

