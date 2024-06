Camila Cabello – He Knows: video ufficiale, testo e traduzione

He Knows è una delle tracce del quarto album in studio di Camila Cabello, C, XOXO. Il brano, sulle principali piattaforme digitali, vede la collaborazione di Camila con il rapper e cantautore statunitense Lil Nas X e contiene un sample di un’altra canzone: Give it up 2 me di Ojerime.

Il video ufficiale

Testo He Knows Camila Cabello

I think he knows

When I play with him like that

When I say it to him like that

Have my way with him like that

I think he knows

When I play with him like that

When I say it to him like that

That he’s coming right back

She’s a provocateur

Dancefloor connoisseur

Shit week so Friday for sure

Tell the girls we’re taking a detour

Give him hell, yeah

Give these boys hell, yeah

She does it well, ah yeah

I do it myself, ah yeah

Cigarette, candy necklace on my hips

Butterfly thats on my wrist

Put your hands on me like this

Major glow, head to toe

PT, she’s glossy

Give him one kiss, just softly

Tease him and get him off me

I think he knows

When I play with him like that

When I say it to him like that

Have my way with him like that

I think he knows

When I play with him like that

When I say it to him like that

That he’s coming right back

He dripping down on my Bustier

Like ice cream while Ashanti playing in the amg

Let it rain on me

He fucking up my headboard

So I’m on my knees like dear lord please pray for me

Save the grace for me

Say boy

What-what u want

I give u that uh- that uh- that uh

Bdwwwww

Shoot in my mouth

Shoot in my shit like uh and one

Ahhh yeeee a yeahhh

On the real imma take his soul

Imma take him from his hoes

On the real i think he knows

I think he knows

When I play with him like that

I think he knows

When I say it to him like that

He’s wrapped around my pinky finger,

Watching the way I move

More drunk on power than on liquor

And he knows it’s true

When I play with him like that

When I play with him like that

That he’s coming right back

Traduzione

Credo che lui sappia

Quando gioco con lui in questo modo

Quando glielo dico così

Quando mi comporto con lui in quel modo

Penso che lui sappia

Quando gioco con lui in quel modo

Quando glielo dico così

Che tornerà subito indietro

Lei è una provocatrice

Conoscitrice della pista da ballo

Settimana di m***a, quindi venerdì di sicuro

Dite alle ragazze che facciamo una deviazione

Fagli passare l’inferno, sì

Fate un po’ di male a questi ragazzi, sì

Lei lo fa bene, ah sì

Lo faccio da solo, ah sì

Sigaretta, collana di caramelle sui miei fianchi

La farfalla che ho al polso

Mettimi le mani addosso così

Grande splendore, dalla testa ai piedi

PT, è lucida

Dagli un bacio, solo dolcemente

Stuzzicalo e fallo scendere da me

Penso che lui sappia

Quando gioco con lui in questo modo

Quando glielo dico così

Mi comporto con lui in questo modo

Penso che lo sappia

Quando gioco con lui in quel modo

Quando glielo dico così

Che sta tornando subito indietro

Gocciola sul mio bustier

Come un gelato mentre Ashanti suona nell’amg

Lascia che piova su di me

Mi ha f***to la testata del letto

Così sono in ginocchio come il caro Signore per favore prega per me

Risparmia la grazia per me

Di’ ragazzo

Che cosa vuoi

Ti do quello uh- quello uh- quello uh

Bdwwwww

Spara nella mia bocca

Spara come uh e uno

Ahhh yeeee a yeahhh

Sul serio, gli prendo l’anima

Lo strapperò da quelle

Sul serio, penso che lo sappia

Penso che lo sappia

Quando gioco con lui in questo modo

Penso che lo sappia

Quando glielo dico così

È avvolto intorno al mio dito mignolo,

osservando il modo in cui mi muovo

Più ubriaco di potere che di liquore

E sa che è vero

Significato di He Knows

Si tratta di un brano giocoso ed energico, è stata Camila Cabello ad annunciare la collaborazione, sul suo Instagram, con la didascalia: “è una provocatrice, una conoscitrice del dancefloor”.