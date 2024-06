Camila Cabello – June Gloom: testo, traduzione e significato

June Gloom è una delle tracce del quarto album in studio di Camila Cabello, C, XOXO. Il brano è stato prodotto da Jasper Harris ed è stato presentato in anteprima al festival musicale Rock in Rio.

June gloom, June fog

I might as well say, “Meet me in Montauk”

Cold beach, you walk

I feel my body scream when you talk

She’s cool, I heard

Won’t act surprised, I saw where the pictures were

House fire, for sure, hope it’ll burn out but it just gets bigger

If she’s so amazing, why are you on this side of town?

If you like her so much, what are you here tryin’ to find out?

Does she get this wet for you, baby?

Talk to you in poems and songs, huh, baby?

Little kiss, make your head go hazy

Is it really love if it’s not this crazy?

Does she move like this for ya, darlin’?

Toyin’ with me now, you know when I want it

I don’t lie, you’re the best, iconic

I know that I haven’t, but I hope you top it

How come you’re just so much better?

Is this gonna end ever?

I guess I’ll fuck around and find out (Guess I’ll fuck around)

I know I act like it’s whatever

It just makes me feel better

The truth is, honey, you’re all I think about

If I’m so over you, why would I doubt the feelings alive?

Texting my favorite songs, turning you on on the 405

Does she get this wet for you, baby?

Talk to you in poems and songs, huh, baby?

Little kiss, make your head go hazy

Is it really love if it’s not this crazy?

Does she move like this for you, darlin’?

Toyin’ with me now, you know that I want it

I don’t lie, you’re the best, iconic

I know that I haven’t, but I hope you top it

Goddamn, falling to the kitchen floor

Goddamn, think we’ve been here before

Goddamn, this could be a problem

This could be a problem

Goddamn, I said, “Remember this night”

You said, “Can’t forget if I tried”

Goddamn, you’ve always been a problem

Always been a problem

Nebbia di giugno, nebbia di giugno

Potrei anche dire: “Incontriamoci a Montauk”.

Spiaggia fredda, tu cammini

Sento il mio corpo urlare quando parli

Lei è f**a, l’ho sentito dire

Non mi sorprenderò, ho visto dov’erano le foto

Incendio in casa, di sicuro, spero che si spenga ma diventa sempre più grande

Se è così fantastica, perché sei da questa parte della città?

Se ti piace così tanto, cosa stai cercando di scoprire?

Si bagna così tanto per te, baby?

Ti parla con poesie e canzoni, eh, baby?

Un piccolo bacio, ti annebbia la testa

È davvero amore se non è così folle?

Si muove così per te, tesoro?

Giocando con me ora, sai quando lo voglio

Non mento, sei il migliore, iconico

So che non l’ho fatto, ma spero che tu lo superi

Com’è possibile che tu sia molto meglio?

Finirà mai tutto questo?

Immagino che c***ggerò e lo scoprirò (Immagino che c***eggerò)

So che mi comporto come se fosse una cosa qualsiasi

Mi fa sentire meglio

La verità è che, tesoro, tu sei tutto ciò a cui penso

Se sono così innamorata di te, perché dovrei dubitare dei sentimenti vivi?

Mandare messaggi con le mie canzoni preferite, accenderti sulla 405

Si bagna così tanto per te, baby?

Ti parla con poesie e canzoni, eh, baby?

Un piccolo bacio, ti fa diventare la testa vuota

È davvero amore se non è così folle?

Si muove così per te, tesoro?

Gioca con me ora, lo sai che lo voglio

Non mento, sei il migliore, iconico

So che non l’ho fatto, ma spero che tu lo superi

Dannazione, cadere sul pavimento della cucina

La cantante ha realizzato questa canzone lo scorso aprile, dopo che lei e l’ex fidanzato Shawn Mendes sono stati avvistati mentre si baciavano al Coachella Festival, facendo impazzire internet.

Pochi giorni dopo, Camila ha rilasciato un teaser del brano che ha suggerito ai fan: “Questo significa che gli Shawmila sta tornando?“.

Sebbene proprio June Gloom abbia fatto circolare le voci di un ritorno di fiamma, stando a quanto ha riportato una fonte a PageSix i due cantanti non sono tornati insieme, ma sono rimasti amici.