Camila Cabello – 305TILIDIE: video, testo e traduzione

305TILIDIE è una delle tracce del quarto album in studio di Camila Cabello, C, XOXO. Il brano è stato prodotto da El Guincho e Jasper Harris.

Il titolo del pezzo richiama immediatamente l’attenzione dei fan della storia d’amore tra Camila e Shawn Mendes. Una canzone di Shawn s’intitola, infatti, 305 ed è contenuta nel suo album Wonder.

Il visualizer della canzone

Testo 305TILIDIE Camila Cabello

Here we are, strolling down the streets of Miami

Heyyyyyyy

Brown top, little skirt, I barely have any time to do my makeup

Let’s just not even look

I’m just gonna put my sunglasses on

Okay, mwah

It’s so fucking dark

We have to hold hands

We’re going to Nikki Beach

We might not make it

This is like a candy store

And then the girls

It’s so pretty

I’m obsessed

Malibu Barbie, no, Miami Barbie

Ohhhhh

Traduzione

Eccoci qui, a passeggiare per le strade di Miami

Heyyyyyyyyy

Top marrone, minigonna, ho a malapena il tempo di truccarmi

Non guardiamo nemmeno

Metterò solo gli occhiali da sole

Ok, mwah

È così f***tamente buio

Dobbiamo tenerci per mano

Andiamo a Nikki Beach

Potremmo non farcela

Questo è come un negozio di caramelle

E poi le ragazze

E’ così bello

Sono ossessionata

Barbie Malibu, no, Barbie Miami

Ohhhh

Cosa ne pensate di 305TILIDIE di Camila Cabello?