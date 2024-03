Camila Cabello – I LUV it: video, testo e traduzione

Camila Cabello pubblica I LUV it venerdì 27 marzo 2024. Il brano anticipa il quarto album di Camila, XOXO, e contiene un sample di Gucci Mane in Lemonade, e della hit di Rihanna Cockiness (Love it).

Il titolo della canzone, I LUV it, è stato annunciato lo scorso febbraio mediante una serie di post su Instagram e la cantante ha pubblicato agli inizi di questo mese uno snippet del brano.

Il video ufficiale della canzone

Testo I LUV it di Camila Cabello

[Verse 1]

Supersonic (Yeah), in your orbit (Yeah)

[Verse 2]

Super twisted, sick addicted

Kiss me hard, someday you’ll miss this

Seein’ stars, oh my God

[Chorus: Camila Cabello]

I love it, I love it, I love it, I love it

I love it, I love it, I love it

I love it, I love it, I love it, I love it

I love it, I love it, I love it

I love it, I love it, I love it, I love it

I love it, I love it, ooh

I love it, I love it, I love it, I love it

I love it, I love it, I love it

[Post-Chorus: Camila Cabello & Gucci Mane]

Lemons on the chain with the V-cuts (Yeah, yeah, brr)

Lemons on thе chain with the V-cuts (Yeah, yeah, brr)

Lеmons in their face, watch ‘em freeze up (Ah, ah, brr, brr)

Lemons in their face, watch ‘em freeze up (Ah, ah, brr)

[Bridge: Camila Cabello]

Ah, ah

Ah, ah, brr

Slow down, baby (Ah)

(in aggiornamento)

Traduzione

[Verso 1]

Supersonico (Sì), nella tua orbita (Sì)

[Verso 2]

Super contorto, dipendente dalla malattia

Baciami forte, un giorno questo ti mancherà

Vedo le stelle, oh mio Dio

[Ritornello: Camila Cabello]

Lo adoro, lo adoro, lo adoro, lo adoro

Lo adoro, lo adoro, lo adoro

Lo adoro, lo adoro, lo adoro, lo adoro

Lo adoro, lo adoro, lo adoro

Lo adoro, lo adoro, lo adoro, lo adoro

Lo adoro, lo adoro, ooh

Lo adoro, lo adoro, lo adoro, lo adoro

Lo adoro, lo adoro, lo adoro

[Post-ritornello: Camila Cabello e Gucci Mane]

Limoni sulla catena con i tagli a V (Sì, sì, brr)

Limoni sulla catena con tagli a V (Sì, sì, brr)

Limoni in faccia, guardali congelarsi (Ah, ah, brr, brr)

Limoni in faccia, guardali congelarsi (Ah, ah, brr)

[Ponte: Camila Cabello]

Ah ah

Ah, ah, fratello

Rallenta, tesoro (Ah)

(in aggiornamento)

Cosa ne pensate di I LUV it di Camila Cabello?