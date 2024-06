Camila Cabello – Pink Xoxo: testo, traduzione

Pink Xoxo è una delle tracce del quarto album in studio di Camila Cabello, C, XOXO. Il brano è stato prodotto da Jasper Harris e da El Guincho e rappresenta uno dei tre interludi dell’album.

In featuring con l’artista PinkPantheress, la traccia ha uno stile tipografico simile a quello della traccia numero 7 e cita il nome dell’artista prima di essere seguito da Xoxo come suffisso.

Anteprima Testo Pink XoXo Camila Cabello

Please don’t be mistaken, I could think about you all the time

Tell me if you think so, but I really think your thoughts are mine (Here’s one for you)

I could be mistaken but I think again, we crossed the line

Long as I can sense that shaky feeling when I feel you lie (It’s paranoia)

(in aggiornamento)

Traduzione

Per favore non sbagliarti, potrei pensare a te tutto il tempo

Dimmi se lo pensi, ma penso davvero che i tuoi pensieri siano miei (ecco uno per te)

Potrei sbagliarmi, ma credo che ancora una volta abbiamo oltrepassato il limite

Finché riesco a percepire quella sensazione di tremore quando sento che menti (È paranoia)

(in aggiornamento)

Cosa ne pensate di Pink Xoxo di Camila Cabello?