Camila Cabello – Chanel No. 5: video ufficiale, testo e traduzione

Chanel No. 5 è il titolo del secondo singolo che anticipa il quarto album in studio di Camila Cabello, C, XOXO. Il brano, rilasciato venerdì 21 giugno 2024 sulle principali piattaforme digitali, è accompagnato da un videoclip, diretto da Paul Geusebroek e prodotto da Iconoclast & Agüita.

Il video ufficiale

Testo Chanel No.5

I got Chanel No.5

He’ll never survive

It’s a crime, it’s a crime

He watch when I whine

I know, I know, it’s a crime

I know what he likes, a cat eye, a black dress

It’s just a reminder

I’m seeing desire arise in his eyes

So, lucky for them

Cute girl with a sick mind

I know just how to play my cards right

Wrist, wrist, spritz, spritz

Make him come alive

Chanel No.5

If I want him, he’s all mine

I know just how to fuck with his mind

Wrist, wrist, spritz, spritz

Make him come alive

Chanel No.5

Fold for me like origami

Magic and real like murakami

Red chipped nails, I’m wabi sabi

I’m the heartbreaker, nobody’s got me, yet

Make you tongue tied like new shibari

Subtle and complex like umami

Up to me like omakase

I’m a wild horse and nobody’s got me, yet

Shouldn’t trust it that I want you baby

Cause I love you, love-you-not like daisies

But this gloss I got is cute and tasty

She’s an extra, I’m your leading lady

Cute girl with a sick mind

I know just how to play my cards right

Wrist, wrist, spritz, spritz

Make him come alive

Chanel No.5

If I want him, he’s all mine

I know just how to fuck with his mind

Wrist, wrist, spritz, spritz

Make him come alive

Chanel No.5

I’m a dog,

Woof woof

And my tooth is getting long

Imma hog the mic, take a bite, peek-a-boo thong

I just ugh, I just what, I’m just writing all my wrongs

Now I’m high rise, sky high, like I’m king kong

I got violence like Tarantino

Wearing all pink, all Valentino

Sparkle in his mouth like Pellegrino

I’m a real problem, he doesn’t know it yet

Shouldn’t trust it that I want you baby,

Cause I love you, love-you-not like daisies

But this gloss I got is cute and tasty

She’s an extra, I’m your leading lady

Cute girl with a sick mind

I know just how to play my cards right

Wrist, wrist, spritz, spritz

Make him come alive

Chanel No.5

If I want him, he’s all mine

I know just how to fuck with his mind

Wrist, wrist, spritz, spritz

Make him come alive

Chanel No.5

Traduzione

Ho lo Chanel No.5

Non sopravviverà mai

È un crimine, è un crimine

Guarda quando mi lamento

Lo so, lo so, è un crimine

So cosa gli piace, un occhio di gatto, un vestito nero

È solo un promemoria

Vedo il desiderio nascere nei suoi occhi

Quindi, per loro fortuna

Una ragazza carina con una mente malata

So come giocare bene le mie carte

Polso, polso, spritz, spritz

Fagli prendere vita

Chanel n. 5

Se lo voglio, è tutto mio

So come f***re la sua mente

Polso, polso, spritz, spritz

Fallo vivere

Chanel n. 5

Piegati per me come un origami

Magico e reale come Murakami

Unghie rosse sbeccate, sono wabi sabi

Sono il rubacuori, nessuno mi ha ancora preso

Ti faccio annodare la lingua come un nuovo shibari

Sottile e complesso come l’umami

Fino a me come l’omakase

Sono un cavallo selvaggio e nessuno mi ha ancora preso

Non dovresti fidarti del fatto che ti voglio baby

Perché ti amo, non ti amo come le margherite

Ma questo gloss che ho è carino e gustoso

Lei è una comparsa, io sono la tua protagonista

Una ragazza carina con una mente malata

So come giocare bene le mie carte

Polso, polso, spritz, spritz

Fallo vivere

Chanel n. 5

Se lo voglio, è tutto mio

So come f***re la sua mente

Polso, polso, spritz, spritz

Fallo vivere

Chanel No.5

Sono un cane,

Bau bau

E il mio dente si sta allungando

Mi prendo il microfono, do un morso, faccio il perizoma

Sto solo scrivendo tutti i miei errori.

Ora sono alto, altissimo, come se fossi King Kong

Ho la violenza di Tarantino

Vestita tutto di rosa, tutta di Valentino

Con lo scintillio in bocca come Pellegrino

Sono un vero problema, ma lui non lo sa ancora

Non dovresti fidarti del fatto che ti voglio baby

Perché ti amo, non ti amo come le margherite

Ma questo gloss che ho è carino e gustoso

Lei è una comparsa, io sono la tua protagonista

Una ragazza carina con una mente malata

So come giocare bene le mie carte

Polso, polso, spritz, spritz

Fallo vivere

Chanel n. 5

Se lo voglio, è tutto mio

So come f***re la sua mente

Polso, polso, spritz, spritz

Fallo vivere

Chanel n.5

Significato di Chanel No.5 di Camila Cabello

“Il mondo di C, XOXO è molto sensuale, e nel senso profondo della parola. Sensuale significa dei sensi – gusto, tatto, vista, odore, suono. Volevo che vi trovaste nel mondo sensoriale in cui mi trovavo io quando l’ho scritta” ha dichiarato la cantante su IG, poco prima dell’uscita del brano.