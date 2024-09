Camila Cabello – Summer is Over: anteprima testo e traduzione

Summer is Over è una delle tracce di C, XOXO Magic City Edition di Camila Cabello. Si tratta della riedizione del quarto album in studio di Camila, C, XOXO, in uscita venerdì 6 settembre 2024.

Una parte del testo del brano è nota, in seguito alla diffusione di uno snippet (fonte Genius.com).

Il teaser dell’album

Testo Summer is Over di Camila Cabello

Yeah, have a great summer, baby

“HAGS” on your yearbook lately

Don’t even know you baby, yeah

Anna Wintour, send the addy to the Met after-party

All of my friends are hotties, yeah

Just ‘cause of the mirror I’m trembling

Tell me I’m cute, transcending

Putting on blush and blending, yeah

Traduzione

Sì, trascorri una fantastica estate, baby

Ultimamente c’è “ti auguro a una fantastica estate” sul tuo annuario

Non ti conosco nemmeno, baby, yeah

Anna Wintour, manda l’indirizzo all’after-party del Met

Tutte le mie amiche sono delle gran belle, yeah

Solo per lo specchio sto tremando

Dimmi che sono carina, trascendentale

Metto il fard e mi sfumo, yeah

Significato Summer is Over

(In aggiornamento)