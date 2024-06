Camila Cabello – Koshi Xoxo: testo, traduzione

Koshi Xoxo è una delle tracce del quarto album in studio di Camila Cabello, C, XOXO. Il brano è stato prodotto da Jasper Harris e da El Guincho e rappresenta uno dei tre interludi dell’album.

Anteprima Testo Koshi XoXo Camila Cabello

I was going through like, kinda like a heartbreak, and I, also, uh, my dog that was, like, there for me and stuff, like, he had passed away, and I was listening to Camila, her music got me through it, I’ve been out, the first music, like, album that I actually, like, shed tears to music while it was playing, like, ‘cause the song, like, that was, like, uh, Camila, the Camila album, so, like, it’s an honor to just be here and be able to just like, you know, speak on that shit for real

C,XOXO, water

Traduzione

Stavo attraversando una specie di crepacuore, e anche il mio cane, che mi era vicino, era morto, e stavo ascoltando Camila, la sua musica mi ha aiutato a superarlo, sono stata fuori, il primo album musicale che ho effettivamente versato lacrime mentre era in riproduzione, perché la canzone era Camila, l’album di Camila, quindi è un onore per me, album che mi ha fatto versare lacrime mentre suonava, perché la canzone era Camila, l’album di Camila, quindi è un onore essere qui e poter parlare di questa roba per davvero.

C, XOXO, acqua

